Bulk Photo Resizer

Nu stiu cati dintre voi folosesc WordPress pentru bloguri, insa s-ar putea sa va ajute informatia de mai jos.

Daca va mai aduceti aminte, la inceputul lunii am publicat review-ul pentru Skoda Kodiaq. Ei bine, masina fusese la mine in a doua saptamana din mai!!! Motivul intarzierii a fost faptul ca pozele facute cu Xiaomi Mi Mix 3 (articolul este aici) erau prea mari pentru a fi incarcate pe blog. Ok, telefonul chiar face poze faine, dar le salveaza la dimensiuni incredibil de mari, pentru ca intra in scena asistentul AI care proceseaza fotografiile.

Va dati seama cum m-am simtit cand am descoperit ca toate cele 70 de poze facute erau mai mari de 2 GB, cat permite WordPress sa incarcam pe site!?! Am inceput sa le modific manual dimensiunile, insa aveam timp limitat, asa ca abia 30% dintre ele erau gata cand am descoperit un site care ma putea ajuta: www.bulkresizephotos.com. Stiu, mai sunt cateva alte variante, insa acesta mi s-a parut cel mai la indemana si mai usor de folosit. Bineinteles, a fost si primul pe care Google mi l-a returnat ca rezultat.

Utilizarea este extrem de usoara si intuitiva: deschizi site-ul, incarci pozele (fie cu drag and drop, fie selectandu-le manual) si setezi procentul cu care le vrei micsorate. Apoi vei gasi o arhiva zip in folderul de download unde sunt salvate toate pozele! Stiti insa ce imi place cel mai mult? Faptul ca este online. Eu folosesc fie un laptop cu Windows 10, fie un Chromebook, astfel ca am exitat sa caut cate o aplicatie pentru fiecare sistem de operare.

In speranta ca v-am fost de folos, va doresc o zi placuta! 🙂