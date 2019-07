La ce este bun Zen Mode de la OnePlus?

In aceasta perioada urmez un training la serviciu, care presupune ca trebuie sa fiu toata ziua atent la ceea ce mi se explica si la ceea ce facem in sala de curs. Pentru a evita situatiile in care sunt distras de notificarile de lucru, mi-am inchis clientul de e-mail si l-am trecut pe cel de chat intern pe Do Not Disturb. Insa, tot ramane telefonul care poate sa ma distraga, prin tot felul de notificari.

Cu aceasta ocazie, mi-am adus aminte ca am primit update la sistemul de operare pe al meu OnePlus 6, am decis sa testez cat de utila este una din functiile nou introduse: Zen Mode.

Ca sa puteti folosi optiunea, trebuie sa aveti un telefon OnePlus (5, 5T, 6, 6T, 7 sau 7PRO) si o versiune Beta a Oxygen OS. Ea a venit la pachet cu lansarea OnePlus 7PRO, unde era integrata si in versiunea stabila.

Folosirea ei este extrem de simpla: faci swipe down ca sa ajungi la bara de Quick Settings, alegi Zen Mode si urmezi pasii descrisi acolo. Cand veti accesa aplicatia prima data, veti primi cateva informatii mai detaliate, care nu vor mai fi afisate ulterior.

Rezultatul este ca, timp de 20 de minute, veti avea activata o varianta extrema de Do Not Disturb, timp in care nu veti primi notificari noi si nu veti putea interactiona cu ecranul telefonului. Cu toate acestea, veti putea primi apeluri si veti putea folosi camera foto! Tineti cont ca nu veti putea sa initiati voi insisi apeluri, deci ganditi-va bine inainte de a activa Zen Mode!!! La final, veti fi felicitat pentru actiunea voastra si veti vedea cateva statistici.

Stiu, imi veti spune ca puteam trece telefonul pe mod vibratii, silentios sau mod avion, ba chiar ca il puteam inchide cu totul. Insa, atat timp cat am o varianta mai eleganta si pe care v-o pot prezenta si voua, mi se pare mai indicat sa o folosesc pe aceasta.

In caz ca nu aveti optiunea pe telefon, o puteti descarca de aici. Din cate stiu, nu este compatibil decat pe terminalele OnePlus. Ce ziceti, ar fi o varianta demna de luat in considerare si de alti producatori, sau chiar de Google insusi?