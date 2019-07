Google a lansat aplicatia Gallery Go

Google continua sa isi mareasca portofoliul de aplicatii dedicate propriului sistem de operare.

Cea mai recenta este Gallery Go, o aplicatie pe care eu personal ma bucur ca au lansat-o si o voi folosi pe toate telefoanele cu Android One, unde imi lipsea o asemenea aplicatie. Ce este Gallery Go? Pai cred ca numele o da de gol: aplicatie pentru managementul pozelor din telefon. Probabil va intrebati ce sens isi are pentru ca exista deja Google Photos. Gallery Go ocupa doar 10MB si este dedicata managementului offline de poze, prezente in memoria telefonului. Sufixul GO, prezent si in sistemul de operare Android pentru telefoanele entry-level indica faptul ca aplicatia a fost gandita sa ocupe cat mai putine resurse si spatiu, in timp ce fratele mai mare Photos este mai avansat.

Daca aplicatia va avea succes, sigur va primi functionalitati noi. Un GCam oficial de la Google cu tot cu Night Sight pe cand?