Alibaba se lanseaza si in SUA

Oficial, compania condusa de Jack Ma, se afla deja in SUA de ceva vreme, permitand americanilor sa cumpere produse din China. Noutatea vine din faptul ca, de acum incolo, si acestia se pot inregistra si pot vinde pe platforma.

In tot contextul crizei Huawei, in care SUA si China s-au vazut puse fata in fata in cadrul unui razboi comercial si economic, stirea de fata este una imbucuratoare. Mai ales pentru ca nicio companie chineza nu ajunge in Lumea Noua fara girul autoritatilor americane, dar si pentru ca acestea sunt detinute de persoane fizice, insa doar de fatada. Se stie ca statul chinez controleaza indirect tot ce misca la ei in tara. Prin urmare, putem spune ca, pentru un moment, avem semnale pozitive din partea guvernelor ¨beligerante¨.

Va fi interesant de vazut cum va face fata Alibaba intr-o piata controlata majoritar de Amazon, compania lui Jeff Bezos.

Sursa: bbc.com