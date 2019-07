India a lansat o noua misiune selenara

Pe 22 iulie, India a lansat cea dea doua misiune spatiala, prima care urmeaza sa poposeasca si pe luna. Astfel, tara asiatica, va deveni cea de-a patra tara care a trimis o misiune pe satelitul natural al Terrei.

Aselenizarea este prevazuta in luna septembrie, daca toate lucrurile vor merge conform planului rezervat misiunii Chandrayaan-2. Misiunea initiala, Chandrayaan-1, a fost lansata in 2008, si a constat in pozitionarea unui satelit care sa orbiteze Luna si care sa trimita o sonda pe solul lunar. Una dintre cercetarile selenare a certificat existenta apei in stare solida la Polul Sud al astrului.

Scopul misiunii actuale este ca roverul Pragyaan sa efectueze cercetari la sol, timp de 14 zile, iar modulul care efectueaza transportul sa orbiteze Luna timp de un an. Astfel, indienii spera sa poata studia mai bine rocile si solul lunar.

Science fact: O zi lunara, adica timpul cat ii ia soarelui sa revina pe locul de unde l-ai observat prima data, tine 29.5 zile terestre. Drept urmare, sonda indiana va petrece doar … o jumatate de zi pe satelitul nostru, daca e sa calculam asa.

Remarcabil este ca India a reusit sa tina costurile relativ mici, tinand cont ca suma totala cheltuita in proiect a fost de circa 140 milioane de dolari. Ca si comparatie, in acest an, China a decontat 180 milioane pentru Chang´e 4, iar companiile private au in plan sa ofere excursii in jurul Lunii la 150 milioane locul!

Si acum, sa va vad: care sunt celelalte trei tari care au aselenizat pe Luna? Va dau un indiciu: Romania nu este printre ele. Nici Coreea de Nord, de altfel. Insa, acestia din urma, si-au propus asta (macar atat!!!) in jurul anului 2026…

Sursa: theverge.com