Review boxe pentru PC Trust Tytan 2.1

Dupa mousi si tastaturi, Trust mi-a oferit la test si o pereche de boxe 2.1 pentru calculator. Este al doilea set de difuzoare Trust pe care il testez, primul 2.1 de la ei si am fost incantat mai ales cand am aflat pretul lor.

Trust Tytan 2.1 sunt niste boxe 2.1 pentru calculator pe care le puteti cumpara la un pret foarte bun. Cat de bun? Pai sunt acum la PC Garage 287 lei si sunt convins ca sunt o investitie buna pentru cineva care asculta muzica intr-o camera nu foarte mare si are nevoie de bass puternic.

Boxele sunt realizate integral din plastic, nu am observat urme de lemn pe undeva. Doar subwoofer-ul are o incinta din MDF. Insa imediat dupa ce le-am scos din cutie si le-am conectat la laptop, la o placa de sunet integrata, am ramas placut surprins.

Acestea vin si cu o telecomanda care este mai mult un potentiometru de volum, dar ofera si doua porturi jack. Pe subwoofer o sa gasiti alte doua potentiometre pentru bass si inalte, un buton ECO si butonul de power.

Butonul de ECO opreste boxele daca nu sunt folosite o perioada. Este util si mai salveaza cativa bani la factura de curent.

Sunetul este mult peste banii platiti. Eu avand acum Microlab Solo 7C (ca sa va fac in ciuda, am dat 200 lei pe ele de pe OLX :D) si folosite in paralel cu aceste Trust-uri, am ajuns la concluzia ca la 287 lei sunt niste boxe foarte bune.

Evident ca sunetul nu este la fel de bun ca la 6C, insa este foarte clar si bassul este foarte deep pentru cat platesti. Am ascultat boxe de la branduri mai celebre, mai scumpe, care se auzeau mai slab.

Daca esti adeptul bassului si vrei sa iti tremure biroul, da, sunt foarte bune. Daca esti genul de om cu urechi fine, atunci nu ti le recomand. Tytan sunt boxe care se aud tare, neasteptat de clar, cu bass puternic, dar nu au tweetere.

Fizic sunt expuse, practic nu functioneaza. Este doar boxa de medii care emite si sunetele inalte atat cat poate. Sincer, am vazut acelasi artificiu de design si la alte branduri, repet, mai puternice.

Lipsa unui tweeter nu este un minus pentru ca oricum ele se aud bine si fara el. Daca nu ai verifica nu ai avea habar daca functioneaza sau nu. Repet, la banii astia nu consider ca este un minus.

Totusi, mi-ar fi placut ca pe telecomanda sa am reglajele pentru bass si treble pentru ca este deranjant sa te apleci mereu la subwoofer ca sa le reglezi.

Reglate corect pot fi utilizate si la volum maxim, nu distorsioneaza deloc. Le consider ideale pentru muzica, jocuri si chiar mai mult de atat. Au Bluetooth, deci poti sa redai muzica de pe telefon. Adica sunt bune la o petrecere sau pur si simplu sa asculti muzica de pe telefon, stand in pat.

Le gasiti la PC Garage la 287 lei.