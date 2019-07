Descarcati (cost €73,90) VideoProc Gratuit – soft de editare video si conversie si 4K pentru PC si MAC

Personal am folosit (nu mai folosesc de ceva timp) 3 programe mari si late pentru editarea clipurilor pe care le realizam. De curand am incercat sa produc din nou continut video si am aflat de programe noi de editare. VideoProc este unul dintre ele si aveti ocazia acum sa-l descarcati gratuit.

Banuiesc ca sunteti familiari cu clasicele programe de editare video cunoscute. Ce mi-a atras atentia la VideoProc este pretul si functiile pe care mi le ofera. Nu sunt un utilizator hard core, nu produc filmulete foarte complicate si mi-am dorit un soft usor de folosit.

Cum descarci VideoProc gratuit?

Mergi pe pagina aceasta si descarci fisierul de setup pentru windows (Download VideoProc for Windows) sau cel pentru Mac (Download VideoProc for Mac) Dupa ce ai instalat VideoProc il deschizi si apesi butonul „Register”, dupa care se va activa automat licenta gratuita, te vei putea bucura de interfata de mai jos.

VideoProc m-a ajutat pentru ca face acelasi lucru ca si celelalte softuri de pe piata. In plus ma ajuta ca stie 4K si pentru mine conteaza foarte mult. Sa faci continut Full HD in 2019 nu cred ca mai are relevanta.

Acesta stie sa exporte in peste 420 de formate, este conceput sa functioneze cu HEVC/H264 si ofera toate functiile de editare necesare unui clip: cut, split, crop, rotate, waatermarks, subtitles, denoise, GIF s.a.m.d.

Un alt lucru important de mentionat este procesarea clipului care se face la un alt nivel. Level 3 Hardware Acceleration inseamna ca softul pune accentul pe placa video, indiferent ca este AMD, Nvidia sau integrata de la Intel. Practic si teoretic este de 5 ori mai rapid in procesare decat celelate softuri.

Mi se pare ca acest program de editare este ideal pentru incepatori sau pentru cei care nu editeaza la un nivel profesional. Softul ofera elemente de baza si poti realiza cu usurinta un clip foarte bun. Fiind un editor video 4K si cu functii de baza, un incepator in ale Youtube-ului l-ar putea folosi fara probleme.

In plus este si un convertor video 4K foarte bun. Daca ai un clip 4K sau Full HD si vrei sa faci o conversatie, gratis, o poti face. Pentru ca am gasit multe programe care fac asta doar pe bani si mi se pare important de mentionat.

Mai mult, puteti folosi VideoProc pentru a descarca video-uri sau muzica sau chiar playlist-uri intregi de pe pana la 1000 de site-uri precum YouTube, Facebook, Video etc. Poti de asemenea sa inregistrezi ecranul telefonului sau calculatorului tau cu voce pentru a face diverse prezentari software. Iar daca mai ai DVD-uri ramase pe acasa, le poti face backup in fisiere folosind tot VideoProc.

Puteti sa incercati si voi gratis acest soft daca urmati acest link. Licenta pe 1 an costa 29 de dolari si lifetime costa 36 de dolari. Insa il puteti incerca gratis, fara sa-l platiti.