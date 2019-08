Legatura dintre matematica si cafea

V-am mai povestit ca sunt un impatimit al cafelei, nu neaparat pentru a o consuma, ci mai degraba pentru a o prepara.

Ei bine, dr. Kevin Moroney și dr. Ken O’Connell, din cadrul Universitatii Limerick, au descoperit ca tot ceea ce stiam noi despre prepararea cafelei ar putea fi gresit. Si, inainte sa o dati pe aia cu „cercetatorii britanici, da-mi pace!”, tineti cont ca ei doi sunt … irlandezi! Nu ai fi zis ca ar fi interesati de altceva decat studii despre bere sau despre whiskey, nu?

Cei doi au studiat atent procesul de preparare al cafelei si au ajuns la concluzia ca noi masuram calitatea preparatelor prin prisma a doua aspecte: taria cafelei (cantitatea de material solubil din produs) si cantitatea de material extras din cafea. Problema este ca facem toate astea ca o medie a cafelelor, si nu ne raportam la un soi specific, spre exemplu. Ori, diferite soiuri de cafea, din diferite zone, culese in perioade diferite (scuzati repetitia), prezinta variatiuni in felul in care se comporta in momentul procesarii.

Astfel, solutia propusa este sa se foloseasca procese matematice specifice, care sa masoare procesele de dizolvare si transport chimice care se desfasoara intr-un singur bob de cafea. In plus, se vor utiliza si detalii din dinamica fluidelor, aplicate la situatia in cauza – si anume cum se comporta pe un pat de cafea 🙂

Concluzia lor este ca doar asa pot oferi celor din domeniu o ecuatie perfecta care sa poate conduce la crearea unei cesti de cafea perfecte!!! Nu stiu voi, dar mie mi s-a facut pofta de o cafea si chiar acum voi merge la espressor! Sunt destul de multumit de felul in care o prepar eu 😛

Sursa: siliconrepublic.com