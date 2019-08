Revolut mai atrage un nume celebru in board

Daca ma uit in jurul meu, vad ca tot mai multi dintre prieteni si cunoscuti folosesc Revolut ca si card secundar. La fel ca si mine, ca sa nu foloseasca prea des cardul principal, cel unde stau majoritatea fondurilor, isi muta o anumita suma lunar pe Revolut si platesc de acolo diverse cheltuieli. In plus, este extrem de util in concedii, dupa cum v-a povestit Darius.

Cel putin la inceputuri, marile semne de intrebare pe care le ridica Revolut erau legate de „legimitatea” serviciilor oferite. Cum intre timp au primit si licenta bancara, tot mai multe persoane au capatat incredere in ei.

Mai mult decat atat, mai nou compania de finetch atrage si nume mari din industria de banking. Recent, fostul director financiar al Metro Bank a fost numit in functia de CFO al Revolut. David MacLean, va face pasul in cursul acestui an, dupa ce formalitatile de incheiere a contractului existent cu Metro vor fi finalizate. El va ocupa pozitia lasata libera de Peter O’Higgins, cel care a plecat recent, datorita unor posibile vulnerabilitati de securitate.

Stirea este extrem de interesanta nu doar pentru ca vedem un alt nume mare care se alatura echipei lui Nikolay Storonsky, ci si pentru ca el vine in momentul in care actualul lui angajator inregistreaza scaderi de profit sesizabile. In plus, in perioada urmatoare, Michael Sherwood, directorul european al lui Goldman Sach, va fi si el cooptat ca si director non-executiv al board-ului Revolut. Sa fie acesta semnalul unui declin al sistemului clasic bancar si trecerea catre fintech?

Sursa: siliconrepublic.com