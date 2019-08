Actiunile Xiaomi in continua scadere

Nu a trecut mult de cand va scriam ca profitul Samsung a scazut cu 60% in Q1 2019 si, iata, nici Xiaomi nu se simte mai bine 🙂

Iar asta ne arata ca nu este indeajuns sa livrezi milioane de smartphone-uri pe piata, ci este necesar sa faci asta si la un pret corect, care sa poata acoperi partea de R&D, sau cheltuielile de marketing. In acest moment, pentru ca nu a stiut cum sa isi gestioneze activitatea, valoarea capitalizata la bursa a scazut sub cea a Twitter, ca sa dam doar un exemplu.

Cat valoreaza actiunile? Pai, la ultima tranzactionare, 1.15$, putin peste cotatia de deschidere la prima tranzactionare, acum un an. In total, compania chineza are o valoare de piata de 28 miliarde de dolari. Toata aceasta situatie se traduce printr-o neincredere a investitorilor in viitorul Xiaomi si in planurile conducerii. E posibil ca si plecarile lui Hugo Barra Jai Mani (ambii veniti de la Google) sa fi pus umarul la asta! Pe de alta parte, profitul operational este constant pozitiv pentru ultimele patru trimestre consecutive. Astfel, cei care prevad un colaps iminent mai au de asteptat 🙂

O analiza mai atenta ne arata ca ideea Xiaomi de a vinde terminale ieftine (indecent de ieftine, uneori) a avut ca scop atragerea unei clientele fidele. Pana la urma, astfel se explica si „asemanarile” produselor lor cu unele mai celebre: pentru ca nu aveau bani de investiti in R&D si pentru ca voiau profit cu costuri mici, copiau aspectul iPhone sau al iOS, spre exemplu. Dar asta a fost o arma cu efect de boomerang, pentru ca tot mai multi producatori mici au descoperit ca si ei pot face la fel. Coroborat cu scaderea apetitului pentru achizitia de telefoane, la nivel global, avem rezultatul de azi! Probabil ca, daca Xiaomi s-ar fi bazat pe o stagnare sau chiar pe o scadere a pietei, ar fi fost mai cumpatati.

Per ansamblu, e posibil ca portofoliul diversificat al companiei sa poata contrabalansa minusul de la bursa, insa este deja clar ca vor urma anumite masuri de protectie. Este, de asemenea, posibil ca acum sa fie tot mai interesati de noi piete de desfacere, fie in Europa, fie in SUA, unde ar fi adevaratul lor test de rezistenta. Desi, dupa scandalul Huawei, decizia lor de a ramane pe piata interna, cu cateva exceptii (India fiind cea mai notabila, dar si Spania sau Romania) parea cea mai potrivita.

Voi ce parere aveti? A ajuns Xiaomi la momentul in care va avea de ales intre popularitate si profit?

