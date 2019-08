Hyundai Sonata Hibrid cu plafon din panouri solare este la vanzare

Hyundai Sonata Hibrid este sedanul premium al coreenilor cu plafon ce include panouri solare pentru incarcarea bateriilor. Masina a fost anuntata cu mult timp in urma, iar acum este disponibila in Coreea si in viitor si in America de Nord.

Prin panourile solare spera sa ofere o autonomie mai mare si emisii de CO2 mai scazute. Prin acele panouri bateriile se pot incarca intre 30 si 60% pe zi. La o incarcare de 6 ore pe zi timp de 1 an de zile, respectivele panouri pot oferi in plus pana la 1300km autonomie. Nu este ceva wow, insa este o incercare.