Cum sa iei produse la pret mai mic in magazinele Altex

In general imi fac cumparaturile online, insa atunci cand am nevoie de ceva rapid, in aceeasi zi, merg in magazin: Altex sau Auchan de obicei, asta daca n-are eMAG in showroom-ul din Timisoara ceea ce-mi doresc. Ei bine, eu de fiecare data verific si online pretul pentru produsul dorit si de multe ori acesta e mai mic decat in magazin.

Iar atunci fac urmatorul lucru: rezerv produsul pe site cu ridicare din magazin, direct de pe telefon, si astfel il pot lua la pretul de pe site. Daca nu se poate rezerva (am patit asta cu o geanta foto) atunci vorbiti cu cei din magazin, sigur va pot face pretul de pe site.

Atat, nimic mai simplu. A mers de fiecare data, vedem cat o sa mai mearga acum, ca v-am spus. 🙂