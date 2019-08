Ce telefoane bune poti sa-ti cumperi pana in 2000 lei (august 2019)

Telefoanele ieftine sau accesibile devin din ce in ce mai bune. De aceea este destul de greu sa alegi un telefon bun intr-un buget in care toti producatorii sunt prezenti. Fiecare incearca sa ofere ceva in plus, iar cifrele mari din specificatii pot fi atragatoare. Am facut un top cu cele mai bune telefoane pe care le poti cumpara pana in 2000 lei. Inca de la inceput mentionez ca am avut niste preferinte: nu mai putin de 2GB de RAM si nu mai putin de 32GB de memorie interna.

Samsung Galaxy A20e – 699 lei

Este cel mai ieftin pe care eu il recomand. Memoria este buna, 32GB de stocare si 3GB de RAM sunt suficienti pentru o utilizare normala. Cele 2 camere de pe spate de 13 si 5MP sunt decente, insa nu as miza foarte mult pe ele. Ruleaza ultima versiune de Android (9), are un ecran IPS de 5.8 inch si o baterie cu incarcare rapida de 3000mAh. Senzorul de amprenta este pe spate, are USB Type C si o carcasa de plastic.

Huawei Y7 2019 – 749 lei

L-am vazut expus, l-am butonat putin si mi se pare interesant. Este foarte usor si subtire, softul este tipic Huawei, dar se misca bine. Design-ul este subiectiv, mie imi place cum arata. Ai memorie suficienta pentru stocare, 32GB, RAM 3GB si camere duale pe spate de 13 si 2MP. Decente, nu te astepta sa faci fotografii wow. Nu are USB Type C, bateria este de 4000mAh si nu are incarcare rapida. Are penultima versiune de Android (8) si personal as alege Samsung-ul de mai sus. Dar daca sunt fani Huawei pe aici….

Xiaomi Mi A2 – 769 lei

Are pret bun acum pentru ca s-a lansat Mi A3, dar la un pret mai mare. Insa daca bugetul va este limitat, atunci A2 este cea mai buna alegere. Are un design bun, specificatii mai bune decat majoritatea telefoanelor din acest segment, camere foarte bune si ruleaza Android One, deci are un sistem curat ce va primi update-uri rapide. Avem si noi review la el AICI.

Nokia 4.2 – 799 lei

Si pe el l-am butonat intr-un magazin doar de dragul meseriei. Arata neasteptat de bine in realitate, este foarte usor si compact si are un sistem de operare curat. Are doua camere pe spate de 13 si 2MP, baterie de 3000mAh, Android 9, ecran de 5.7 inch si pe roz este foarte dragalas.

Xiaomi Redmi Note 7 – 859 lei

Xiaomi imi sunt cumva la inima pentru ca reusesc sa ofere un design foarte atragator la un pret bun, dar nici la hardware nu fac rabat. Note 7 arata bine pe rosu si are doua camere pe spate de 48 si 5MP, senzor de amprenta, baterie generoasa de 4000mAh, incarcare rapida, USB Type C si ecran Full HD, 64GB de memorie si 4GB de RAM.

Xiaomi Redmi Mi A3 – 1299 lei

Din punctul meu de vedere este scumput, dar aveti rabdare putin ca o sa scada pretul si o sa fie pe la 999 lei. Bag mana in foc pentru asta. Dar chiar si asa, Mi A3 este un telefon extraordinar. Ruleaza tot Android One, are Snapdragon 665, 64GB de stocare, 4GB de RAM, camera pe spate de 48, 8 si 8 MP, iar pe fata de 32MP. Senzor de amprenta in ecran, ecran AMOLED de 6 inch, rezolutie HD, incarcare rapida si baterie de 4030mAh.

Samsung Galaxy A50 – 1299 lei

Stiti probabil ca seria A de la Samsung nu mai este produsa de Samsung. Practic sunt produse de alte fabrici ale unor alte companii, la cererea Samsung. De aceea eu sunt putin sceptic in privinta lor. Insa am prieteni care sunt multumiti de noile modele, altii care sunt dejamagiti.

A50 arata OK, are 128GB de memorie, 4GB de RAM, sistem de camere triplu pe spate de 25, 5 si 8MP, iar pe fata de 25MP. Bateria este de 4000mAh, senzorul de amprenta este in display si are ultima versiune de Android. Este din plastic, 6.4 inch diagonala si panou AMOLED.

Xiaomi Pocophone F1 – 1348 lei

Unul dintre cele bune telefone intre 1000 si 2000 lei consider ca este acest Pocophone F1. Nu exceleaza la nici un capitol, dar se apropie de modele care costa 4000 lei. Procesorul este puternic, are 64GB memorie, 6GB de RAM, camera foto excelenta si asta nu o spunem doar noi, baterie generoasa de 4000mAh, incarcare rapida si carcasa din plastic. Avem review AICI.

Xiaomi Mi 8 – 1489 lei

Este un flagship de anul trecut, dar inca foarte bun si cu specificatii deosebite. Este similar lui Pocophone, dar intr-o carcasa mai atragoare si cu o camera mai buna.

Discutam despre o camera principala duala de 12 + 12MP cu stabilizare optica de imagine, zoom optic 2x si camera secundara de 20MP. Are procesor puternic, Android 8, baterie de 3400mAh, incarcare rapida si memorie suficienta.

Xiaomi Mi 9 – 1899 lei

Daca vrei ceva si mai bun si mai poti plusa la buget, Mi 9 este flaghisp-ul de anul acesta. Fata de Mi 8 are un procesor mai bun, un ecran mai bun si camere mai bune.

Pe spate are 3 camere de 48, 16 si 12MP, pe fata 20MP, baterie de 3300mAh cu incarcare rapida, ecran Super AMOLED de 6.4 inch, 64GB de stocare si 6GB de RAM.

HTC U12 Plus – 1999 lei

Daca brandurile de mai sus, majoritatea, nu va plac cum suna, atunci ultima solutie este HTC U12 Plus. Este un telefon bun, din pacate nu prea popular. Este un flagship din 2018 si avem review la el. Mai bine il cititi AICI.

Asa vedem noi un clasament al celor mai bune telefoane pana in 2000 lei. Mai sunt si alte solutii pe care nu le-am trecut in top, dar vi le enumar: iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7. Desi sunt modele din 2015/2016, inca mai primesc actualizari in urmatorii 1-2 ani, inca se misca bine, inca au camere bune si autonomii bune. Sunt modele fiabile, puternice si daca vreti altceva in afara de Android, gasiti solutia la Apple intr-un buget nu foarte mare. Modelele mentionate mai sus costa pana in 1900 lei.