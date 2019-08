Samsung a lansat oficial Note 10 si Note 10 Plus – specificatii oficiale, diferentele dintre modele si preturi

Samsung a lansat oficial Note 10 si Note 10 Plus, cele doua telefoane pe care le-am asteptat inca de la inceputul anului. Sunt cateva schimbari pe care Samsung le-a facut o data cu lansarea acestor noi telefoane. Despre ele vorbim mai jos in articol.

Sa incepem cu inceputul. Note 10 si Note 10 Plus sunt telefoane puternice, destul de similare, insa cu diferenta majore intre ele. Daca in anii trecuti eram obisnuiti sa primim un singur Note, iata ca de data asta am primit doua. Si nu respecta deloc tradiatia seriei Galaxy S.

Daca la Galaxy S primeai doua telefoane cu specificatii identice, dar cu un ecran mai mare pe varianta Plus, la Note lucrurile sunt putin ciudate. Note 10 Plus este varianta de top, insa din punctul meu de vedere este varianta normala, cea care ar fi trebuit sa existe initial, fara nici un Plus in denumire.

Varianta simpla, Note 10, este o versiune mai slaba si cu mai putine dotari. Nu doar ca are un ecran mai mic, dar si memoria difera, rezolutia, culorile si chiar partea de conectiva. Inca nu imi este clar, dar din cate am inteles doar varianta Plus are si o versiune 5G. In comunicat nu se specifica asta. Normal ar fi fost ca Note 10 Plus sa fie varianta de baza fara Plus in denumire, iar Note 10 Plus sa ofere un ecran mai mare sau daca era neaparat nevoie, un element distinctiv. Insa Samsung a ales sa vina cu un model inferior, nu superior. Sper ca intelegeti ce vreau sa spun.

In fine. Note 10 are urmatoarele specificatii:

Snapdragon 855/Exynos

Ecran de 6.3 inch, HDR10, AMOLED

Rezolutie 2280 x 1080 pixeli

Camera tripla: ultra wide 16MP f/2.2 123 grade, wide angle 12MP 2PD f/1.5-2.4 OIS 77 grade, telephoto 10MP 2PD AF f/2.2 80 grade

Frontala: 10MP 80 grade

8GB RAM/256GB stocare

12GBRAM/256GB stocare in varianta 5G

3500mhA baterie

Note 10 Plus arata asa:

Snapdragon 855/Exynos

Ecran de 6.8 inch AMOLED, HDR10

Rezolutie: 3040 x 1440 pixeli

Camera tripla: ultra wide 16MP f/2.2 123 grade, wide angle 12MP 2PD f/1.5-2.4 OIS 77 grade, telephoto 12MP f/2.1 OIS 45 grade + senzor DepthVision VGA.

Frontala: 10MP 80 grade

12GB RAM/256GB stocare

12GB RAM/512GB stocare in varianta 5G

4300mA baterie

Fata de generatie anterioara nu mai avem senzor de iris si nici jack audio. Avem in schimb un senzor de amprenta amplasat mai „corect”, Samsung spunand ca a primit reclamatii de la clienti in ceea ce priveste amplasarea senzorului de amprenta pe S10.

Asadar, daca vrei cel mai bun ecran si cea mai mare memorie o sa alegi Note 10 Plus. Daca vrei o diagonala mai mica, doar 8GB de RAM si o camera fara senzor DepthVision, atunci Note 10 simplu este alegerea.

Citez din comuniat:

Galaxy Note10 și Galaxy Note10+ vor fi disponibile în următoarele nuanțe: Aura Glow, Aura White și Aura Black începând cu 23 August. Precomenzile vor fi disponibile în perioada 8 – 22 august, ca parte a programului de Trade-in, disponibil la partenerii Samsung. Clienții care înregistrează o precomandă pentru noile Galaxy Note și aduc un telefon vechi, în programul de Trade-In, pot beneficia de 450 RON.

Preturile sunt urmatoarele:

Aveti mai jos poate cea mai buna prezentare de pe Youtube pentru noile modele: