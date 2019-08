Review monitor de gaming ViewSonic XG240R – foarte bun la un pret mic

Am observat ca cele mai cautate monitoare de gaming sunt cele accesibile. Am testat suficiente modele accesibile incat sa imi pot face un top al celor mai bune. Insa nu am testat niciodata un monitor ViewSonic. Acestia mi-au trimis la test un model ieftin dedicat pasionatilor de gaming. Pacat ca nu am avut ocazia sa-i cunosc mai devreme…

ViewSonic ii stiti, sigur ati auzit de ei. Insa in segmentul gaming nu sunt atat de celebri. Daca ar fi sa facem un test si sa-mi spuneti 3 branduri de monitoare in cateva secunde, sigur ViewSonic nu va fi una dintre optiuni. Si este pacat.

Recunosc ca este prima data cand am contact cu un monitor ViewSonic. Si recunosc ca mi-a intrecut toate asteptarile. Nu speram sa primesc ceva atat de misto la test incat sa merite laudat pana la extrem.

ViewSonic XG240R este un monitor de gaming ce costa 1300 lei, o suma decenta pentru un monitor de gaming low cost. Ofera stricul necesar pe care toti il cunoasteti: rezolutie Full HD, 144Hz, 1ms timp de raspuns, ecran TN si diagonala de 24 inch.

Specificatii

Diagonala: 24 inch

Panou: TN

Rezolutie: Full HD

Luminozitate: 350cd/m2

Timp de raspuns: 1ms

Unghi de vizibilitate: 178 grade

Contrast tipic: 1000:1

Contrast dinamic: 120M:1

Dimensiune punct: 0.277 mm

Rata de refresh: 144Hz

Difuzoare: da

Montare perete: VESA 100×100

FreeSync: da

Iluminare RGB: da

Conectica: 2x HDMI, 1x DP, 2x USB 2.0, 1x USB Type B, 1x jack

Cabluri din pachet: cablu de alimentare, cablu HDMI, cablu DP, cablu USB

Dimensiuni: 566mm lungime x 239mm latime x 433 inaltime sau 530mm cand este ridicat

Rotire: 90 grade

Inclinare: -5 +20grade

Pivotare: 45 grade

Mai dipsune de FreeSync, o conectica bogata si de iluminare RGB. Sa le luam pe rand ca sa intelegeti mai bine. In acest buget optiunile sunt destule, toate destul de similare.

Daca incepeti sa cautati o sa vedeti ca in acesti bani cam toate monitoarele sunt la fel. Au aceleasi caracteristici in mare parte. Insa fiecare producator vine cu propriile elemente distinctive.

In cazul ViewSonic discutam despre o iluminare RGB foarte buna si bine pusa la punct, fiind compatibila de exemplu cu Razer Chroma sau MasterPlus. Arata foarte bine pornita, LED-uri sunt puternice si noaptea ofera o experienta frumoasa.

Imaginea este mai buna decat speram eu sa fie. Panoul este un TN decent, are mici probleme cu afisarea negrului, insa strict pentru gaming este un panou mai bun decat am vazut la alte branduri in acelasi buget. Probabil este acelasi panou dar cu alte setari facut de ViewSonic. Cert este ca se vede mai bine.

Singurul defect pe care l-am intalnit este diferenta de culoare daca il privesti dintr-un alt unghi. Eu l-am conectat la laptop si nu sta fix in fata mea ci un dreapta laptop-ului. Din pozitia mea vedeam partea stanga a ecranului cu o temperatura rece, iar in partea dreapta cu o temperatura calda. Mi-am dat seama ca trebuie doar sa il misc putin ca sa am un unghi mai bun asupra lui.

Materialele folosite la constructia lui sunt mult peste tot ce am vazut pana acum in acest buget. Pot compara direct cu monitoare care costa 3000 lei. Plasticul folosit este premium, nimic nu scartaie, totul este asa cum trebuie sa fie.

Mai mult de atat, piciorul permite un reglaj foarte finut pe inaltime, iar daca vrei poti sa-l intorci in format portret. Putini il vor folosi asa, dar e bine sa stiti.

Se poate monta pe perete avand montura VESA 100 x 100, iar conectica este bogata: 2x HDMI, 1x Display Port, 1x jack, 2x USB 2.0 si 1x USB Type B, cel folosit si la imprimante.

Are inclusiv difuzoare care se aud BINE pentru un monitor. Nu va asteptati la minuni de la ele, dar exista, sunt acolo si se aud bine. Revenind putin la imagine…

Monitorul are cateva reglaje clasice in meniu pe care le regasim si la alte modele. In schimb ofera niste moduri presetate pentru diferite tipuri de joc: FPS, MOBA, Battle Royal.

Meniul este foarte intuitiv si arata bine. O sa petrecei putin timp in el prima data pentru niste reglaje de bun simt, insa dupa nu o sa mai ai niciodata treaba acolo.

Ce consider eu ca il face diferit fata de alte monitoare in acest segment? In primul rand calitatea constructiei. Este premium la acest capitol si desi nu o sa ma credeti in totalitate, cine il are sau cine il va cumpara poate confirma.

Imaginea este buna, nu slaba si nici extraordinara. Este in raport cu pretul, dar o idee mai buna decat a restul concurentilor. Singura conditie este sa incerci sa-l pozitionezi cat mai bine, sa fie fix in fata ta.

Iluminarea RGB pe un monitor nu este pentru oricine. Un pasionat va aprecia aceasta functie si isi va sincroniza tastatura, mouse-ul si alte echipamente cu monitorul. Sa vezi atunci discoteca ca in 90′.

Reglajele, foarte importante. Poti sa-l pozitionezi cum vrei tu, la ce inaltime vrei si la ce unghi vrei. Meniul usor de folosit si conectica bogata sunt alte plusuri din punctul meu de vedere. Majoritatea monitoarelor in acest buget sunt fixe.

Costa 1300 lei la eMAG, da, l-as cumpara in acest buget. Desi sunt variante mai ieftine cu diagonale mai mari, nu recomand Full HD pe diagonala mai mare de 23-24 inch daca vrei o imagine buna.