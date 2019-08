Review camera supraveghere Kasa Spot KC100: ideala pentru apartament

Avantajul de a sta la casa este ca poti testa tot felul de produse din gama smart home. Iar de la TP-Link am avut doua sisteme mesh (Deco M5 si Deco M5 pack of 3). Acum a venit randul unei camere de supraveghere pentru interior. Si, cum tocmai plecam in concediu, mi s-a parut perioada excelenta pentru a o testa. Rezultatul il vedeti mai jos 🙂

Cuprins

Tip device Camera de supraveghere interior Senzori De miscare si audio Tip notificari Mesaje push prin aplicatia mobila Rata transfer (Mb/s) 10/100 Lentile F/NO: 2.0; Focal Length: 3.21mm Frame rate 15fps Streaming video 1080p Senzor imagine 1/2.7“(Φ6.6) Rezolutie 1080p HD Unghi de vizualizare 130 grade Lentile F/NO: 2.0; Focal Length: 3.21mm Dimensiuni (D x H x W mm) 59 x 49.6 x 88.6 Altele microfon si difuzor integrate, LED notificare, compatibil cu iOS 10+ sau Android 4.4+, alimentare de la priza, night vision, compatibil cu retea WiFi 2.4 GHz

Ambalajul este unul clasic pentru TP-Link. Deja devine un obicei sa primesc produse la review si, fara sa citesc ce contine cutia, sa stiu de la ce producator vin. Pe ambalaj gasim tot felul de detalii care pot fi de folos utilizatorilor. In interior sunt camera video, cablul si stecherul de alimentare, cateva brosuri de informare si un sticker.

Mi-a placut ca produsul a venit din start cu stecher de UE si nu a fost nevoie sa fac vreo improvizatie. In plus, fiind vorba de alimentare prin mufa mini-USB, puteam folosi un alt incarcator de prin casa.

Nu prea sunt multe de discutat aici: este o camera de supraveghere simpla, care seamana izbitor cu camerele video pe care le foloseam prin facultate, ca sa ma vad cu colegii pe Yahoo Messenger. Insa, pana la urma, aspectul este unul placut si poti amplasa camera oriunde in casa, fara sa fie nevoie sa o ascunzi pe te miri unde. Chiar mai mult: la ai mei prunci li se parea ca pare un obiect din Wall-E, desenul animat 🙂

Materialele plastice folosite la constructie sunt placute, atat vizual, cat si tactil, iar legaturile sunt facute solid, fara a parea vreun produs ieftin. In plus, imi place foarte mult combinatia de negru cu alb.

Totul este extrem de intuitiv: descarci aplicatia din magazinul Apple sau Google, urmezi pasii de acolo si … ai acces la camera si la filmarile facute. Er fi fost de ajutor sa aiba si o aplicatie de Windows dedicata, pentru ca uneori vrei sa vezi imaginile la dimensiuni mai mari. De exemplu, mi-a pornit senzorul de miscare, insa nu am vazut nimic pe camera. Dupa ce am descarcat filmuletul pe telefon si l-am incarcat in cloud, l-am deschis de pe laptop si am putut vedea ca era aspiratorul care facea curat.

In plus, la instalare am primit si un update de firmware:

Interfata este extrem de intuitiva si ea. Ai mai multe optiuni pe care le poti activa sau dezactiva, astfel incat camera sa te poata ajuta. Spre exemplu, poti alege sa fi sau nu notificat pentru FIECARE declansare a senzorilor. Eu am ales sa dezactivez asta, pentru ca acasa erau parintii mei si ma interesa doar sa vad ce se intampla cand mai ieseau ei la plimbare sau daca vroiam sa vorbesc cu ei. Pentru ca da, am putut sa comunic extrem de simplu cu ei, prin intermediul camerei, fara a mai fi nevoie de altceva. V-am spus ca foloseam Digi Oriunde pe perioada cat am fost in Turcia, insa uneori imi era mai indemana sa discut cu ei direct, fara alte complicatii. De exemplu, cand mama cauta orezul prin bucatarie, puteam sa o indrum linistit, fara ca ea sa mai aiba si telefonul dupa ea, ca sa o incurce. Si, daca veti zice ca e o optiuni inutila, credeti-ma ca nu e. Mai ales cu copiii poti interactiona instant. In plus, in cazul in care chiar surprinzi un hot in casa, poti sa il sperii folosind difuzorul camerei.

Faptul ca are un unchi larg de filmare il face extrem de util. Puteti vedea o camera intreaga dintr-o singura privire. In plus, calitatea filmarii este foarte buna, asa ca poti vedea si celalalt capat al casei. Spre exemplu, eu am pozitionat camera in bucatarie, intr-un loc de unde se vedea pana la usa de intrare. Practic, puteam vedea in timp real daca si cine intra in casa, daca si cine coboara de la etaj sau daca si cine intra de pe terasa din spate. Altfel spus, puteam supraveghea toata casa. Insa, cred ca ar fi mai indicata pentru un apartament sau o casa pe un singur nivel. Ca sa ai acoperire si la etaj, ideal ar fi sa cumperi doua astfel de gadget-uri.

Am mentionat la inceput ca are si filmare nocturna, ceea ce este perfect pentru utilizator. Si, tinand cont de pretul ei, este chiar un mare plus! Si in acest caz, rezolutia este indeajuns de buna sa poti distinge ce filmeaza. Las mai jos si 3 clipuri, pentru identificare:

Puteti integra camera cu Amazon Alexa sau Google Assistant, ca sa o puteti folosi mai usor. Sau, dupa cu am aflat ulterior, puteti reda imaginile pe un TV Fire sau Chromecast. Un aspect demn de mentionat este ca filmarile sunt stocate pe server maxim o luna. Asta inseamna ca nu veti mai avea acces la el, daca nu le-ati salvat altundeva.

Pretul recomandat, cand l-am primit, era in jur de 120 lei. Intre timp, promotia pare sa se fi terminat, pentru ca l-am gasit doar la 183.05 lei. Consider ca un pret mai inspre cotatia initiala este mai corect si mai usor de digerat de consumator. Insa, trebuie sa recunosc ca ofera destul de multe functionalitati in acest pret.

filmare la 130 grade

full HD

microfon si difuzor audio incorporat

filmare pe timp de noapte

aplicatie mobila intuitiva

poate fi integrata cu Alexa sau Google Assistant

Puncte contra