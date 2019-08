Honda CR-V Hybrid review: un SUV spatios si confortabil

Am testat, pentru mai bine de trei zile, noul Honda CR-V Hybrid, deschizand astfel o noua colaborare si o noua categorie de masini testate: hibride. Dupa un weekend si 220 km parcursi putem sa tragem o concluzie sub forma acestui review.

Masina ne-a fost oferita in teste de catre Autoklass Timisoara cu sprijinul Honda Trading Romania.

Honda CR-V Hybrid este o un automobil hibrid clasic, adica are un motor pe benzina si unul electric, despre care vom vorbi mai multe in review, si un mic pachet de baterii. Bateriile se incarca fie prin franare regenerativa fie cu ajutorul motorului pe benzina.

Dotari si specificatii

Dotari. Modelul testat de mine era configurata in echiparea „Executive”, fiind cea mai de bine dotata echipare din gama. Practic, acest model de echipare are absolut toate dotarile posibile si nu am vazut sa existe optionale pentru ea. O singura dotare cred ca ar fi fost bine-venita, chiar si ca optiune: ventilatie in scaune, mai ales ca acestea erau din piele perforata.

Atlfel, pot sa amintesc urmatoarele dotari:

Scaune fata-spate incalzite si reglabile electric (cu memorie) cu tapiterie din piele perforata

Keyless go & entry

Haion portbagaj actionat electric: se poate deschide inclusiv trecand cu piciorul pe sub bara spate – foarte util cand ai mainile pline cu bagaje

Volan incalzit

Avertizare unghi mort

ACC (adaptive cruise control) dar si Lane Assist: practic masina are un nivel minim de autonomie

HUD (head-up display)

Faruri full LED

Plafon/trapa panoramica

Navigatie cu Android Auto si Apple CarPlay: Apple CarPlay a mers bine si fluid, Android Auto n-am reusit sa-l fac sa porneasca. In rest, navigatia merge bine insa ar mai fi de lucru la partea de design.

Sistem audio cu subwoofer in portbagaj

In orice caz, din punctul meu de vedere acest model de CR-V are absolut ceea ce mi-as dori eu de la o masina in 2019.

Specificatii. Honda CR-V Hybrid are sub capota un motor electric si unul aspirat pe benzina, de 2 litri, ambele cuplate printr-o cutie de viteze CVT. Puterea maxima a motorului pe benzina este de 145 CP iar a celui electric de 135 CP. Impreuna dau o putere combinata de 184 CP – da stiu, interesanta metoda de calcul. In varianta AWD (cum am testat si eu) face 0-100 in 9.2 secunde, daca mergeti pentru 4×2 atunci acceleratia va fi un pic mai buna, de 8.8 secunde.

Aspect exterior si interior

Exterior. Trebuie sa recunosc faptul ca atunci cand am vazut noul CR-V la lansare acesta nu mi-a ramas placut intiparit in minte. Insa in timp a inceput sa-mi placa tot mai mult, iar dupa ce am folosit-o trei zile am ajuns la concluzia ca e chiar un SUV aratos. Insa acesta este clar un aspect subiectiv si variabil de la o persoana la alta.

Interior. La interior nu am avut insa niciun dubiu. Mi-a placut absolut tot. Cei de la Honda nu s-au zgarcit la finisaje si astfel a iesit un interior frumos desenat dar si pus in practica folosind materiale bune. Iar aici vorbim de materiale bune atat in fata cat si in spate, in zona destinata pasagerilor.

Imi place foarte mult cum au ales sa implementeze schimbarea modurilor de mers (PRND) prin niste butoane simple, cum vezi la putine modele de masini automate si mai mult doar pe la electrice. Mi-ar placea sa dispara clasicul schimbator de viteze de pe toate automatele, nu doar de pe electrice si hibride, si sa fie inlocuit cu butoane.

Un alt aspect care m-a impresionat placut a fost dat de multitudinea porturilor. In fata avem doua porturi USB si o priza de 12 V ascunse in cotiera si inca o priza de 12 V sub navigatie. Dar avem doua porturi de incarcat si in spate, pentru pasageri.

Un alt detaliu mic dar care mie mi-a sarit in ochi a fost sistemul de prindere al covoraselor din fata, foarte simplu si util – vedeti in poze.

Buzunare usi Buzunare usi Prindere covorase

Tinuta de drum, confort si motorizare hibrida

Motorizare hibrida. Combinatia de motor electric + motor pe benzina este una foarte reusita, daca ma intrebati pe mine. Honda CR-V Hybrid este suficient de rapida si de fasneata, chiar daca e un model mare.

Ansamblul hibrid are trei moduri de functionare: full electric (se poate actiona si la buton, insa se va suprascrie de indata ce anumite conditii nu mai sunt indeplinite), electric + benzina si doar benzina (la viteze mai mari).

Eu am incercat sa vad cat de mult se poate merge in EV mode si am reusit undeva la 1 km. Insa am mai surprins momente cand daca am coborat o panta sau doar am incercat sa mentin viteza pe un drum drept si cred ca distanta parcursa strict in mod electric a fost de aproape 2 km – cat spune si producatorul.

Ceea ce am mai observat e ca modul electric intra in uz chiar si la viteze de pana la 85-90 la ora. Dupa care nu l-am mai vazut, insa chiar si asa e destul de interesant.

Tinuta de drum. CR-V Hybrid are o garda la sol foarte mare, comparativ cu alte SUV-uri, de fix 20 cm cu tot cu sofer. Asta o face o masina buna atat pe drum cat si in afara lui, ajutata fiind si de sistemul AWD. Chiar si asa, eu am testat-o mai mult pe asfalt, acolo unde isi va petrece 99% din viata.

Dupa 220 km parcursi pot sa spun ca aceasta Honda poate fi condusa si putin sportiv, chiar daca avem o garda la sol mare, pentru ca ruliul nu este accentuat.

Cutia de viteze este o CVT clasica (deci nici macar nu simuleaza treptele de viteze) ceea ce face ca atunci cand apesi pedala de acceleratie pana la fund motorul sa se tureze la maxim si viteza sa creasca in mod constant. Sunetul motorului de 2 litri aspirat e placut, insa e ciudat putin cum acesta nu se schimba deloc pe parcursul accelerarii.

Confort. Avem de a face cu o masina mare, spatioasa si foarte confortabila. Scaunele sunt bine construite si te simti destul de bine pe ele. Spatiu foarte mult atat in fata cat si in spate si, de asemenea, si in portbagaj – aproape 500 de litri. As tinde sa spun ca Honda CR-V poate fi folosita chiar lejer de o familie cu trei copii.

Senzatia la volan e una faina, te simti inalt si ai o vizibilitate buna asupra traficului. Singurul lucru care cumva m-a suprins intr-un mod nu foarte placut a fost insonorizarea. La viteze de peste 100 Km/h zgomotul de rulaj (nu neaparat motorul, care e foarte silentios) devine destul de mare in habitaclu.

Mi-a placut insa foarte mult linistea din masina atunci cand rulezi prin oras si faci plecari de pe loc folosind doar motorul electric. Am apreciat, de asemenea, ca trecerea de la electric la benzina e absolut insesizabila, fie ca se intampla la 10-20 Km/h sau la 80 Km/h.

ACC-ul si lane assist-ul functioneaza foarte bine iar mentinerea benzii se face precis. Daca exista marcaje, automobilul sta pe mijlocul benzii si nu merge dintr-un marcaj in celalalt, cum am mai vazut la alte marci.

Consum de carburant

Cum am spus deja, am parcurs in total 220 Km. Printre acestia au fost vreo 40 Km pe autostrada si vreo 20 Km in oras. Restul de 160 Km au fost parcursi pe un drum european cu o viteza de maxim 100 Km/h. Media de consum a fost 6.7 l/100 Km.

Tinand cont ca avem de a face cu un SUV destul mare si 184 CP eu cred ca e un consum bun. Ce am mai observat e ca pe autostrada, la 130 Km/h, probabil consumul va fi undeva la 7-8 l/100.

Mai trebuie sa tinem cont si ca masina era noua, cu vreo 5000 Km la bord, deci consumul va mai scadea putin dupa 10-15000 km.

Preturi si concluzie

In concluzie, Honda CR-V Hybrid este un SUV spatios, cu o garda la sol mare si cu finisaje foarte bune la interior, finisaje care-ti ofera o senzatie premium atunci cand esti la volan.

Ceea ce am testat eu (AWD, echipare Executive) costa 43150 Euro, insa Honda CR-V Hybrid pleaca de la 34150 Euro pentru modelele 4×2.