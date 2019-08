Xiaomi Mi 9T Pro ajunge oficial in Europa

In timp ce pregatesc review-ului dedicat lui Mi 9T, am aflat ca fratele mai mare al acestuia, varianta PRO, urmeaza sa isi faca debutul in Europa in 20 august.

Cunoscut sub numele de Redmi K20 Pro in tarile asiatice, versiunea globala a acestuia se va numi Mi 9T Pro. Printre caracteristicile care merita mentionate ale acestui device este raportul calitate/performanta/pret foarte bun. Telefonul foloseste procesorul Snapdragon 855 alaturi de 6GB RAM si 64/128GB pentru stocare. Acestea si incarcarea rapida la 27W fiind singurele diferente comparativ cu Mi 9T al carui review il veti putea citi saptamana aceasta la noi pe site. Preturile oficiale de comercializare anuntate sunt de 430Euro pentru versiunea de 64 GB, respectiv 480Euro pentru versiunea cu 128GB. Telefonul deja s-a bucurat de atentia unor „grei” de pe YouTube si va las review-urile mai jos. Noi probabil nu il vom mai testa din moment ce vom acoperi fratele mai mic in review.

Xiaomi pare ca duce mai departe ideea de flagship killer, lansata de OnePlus.