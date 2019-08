Continental se orienteaza catre piata EV

Continental AG, unul dintre cei mai mari furnizori de anvelope si componente pentru industria auto, la nivel mondial, nu a putut ignora tendintele globale de pe piata de automotive.

La inceputul lunii august, compania cu sediul in Hanovra a anuntat ca va inceta investitiile in fabricarea injectoarelor si a pompelor pentru motoarele cu combustie interna, pe fondul unei transformari „fundamentale, care se accentueaza profund”. Aceasta pozitionarea vine ca raspuns la ultimele previziuni financiare, care au fost ajustate in jos, in ultimele luni. In plus, noua strategie a Continental este sa se pozitioneze in domenii cu potential de crestere, pe masura ce piata auto traverseaza o perioada in care partea de electromobilitate devine tot mai importanta.

Dr. Elmar Degenhart, CEO al grupului, a declarat ca „mediul actual al pietei este extrem de provocator. Principalele piete din Europa, America de Nord si, mai ales, China, sunt in scadere, iar Continental raspunde asigurand o disciplina riguroasa a costurilor si sporind competivitatea”. In acest context a aparut si separarea diviziei Powertrain intr-o companie noua – Vitesco Technologies. Chiar Andreas Wolf, seful diviziei care va fi listata partial in 2020, declara recent ca este constient ca viitorul industriei automotive este „clar unul electric”.

Anul acesta, piata chineza de automobile va inregistra o scadere de 10%, cea din Europa de 3%, iar cea din America de Nord de 2%, in conditiile in care, la inceputul anului, Continental miza pe aceleasi date financiare ca si pentru 2018. Parte din vina o poarta tensiunile comerciale dintre SUA, China si UE, care nu fac decat sa scada increderea populatiei si sa convinga consumatorii sa fie mai putin dispusi sa investeasca in achizitia de masni noi.

Cu toate acestea, specialistii spun ca trecerea masiva la produse EV ar putea fi intarziata din cauza reactiei slabe a investitorilor. In plus, marii producatori din industrie abia acum incep sa schimbe macazul (vezi cazul Volkswagen), deci cererea de pe piata ar putea fi insuficienta pentru o transformare masiva.

Continental a inregistrat in Q2 2019 venituri nete mai mici cu 41%, ajungand la 485 milioane euro, si vanzari mai mici cu 1% – 11.3 miliarde euro. Actiunile companiei au scazut luna aceasta cu inca 1%, ajungand la 64% din valoarea de anul trecut.

La finalul lunii trecute, intr-un articol despre Audi, va povesteam ca, la noi in redactie, circula o parere – anul acesta economia mondiala va intra in recesiune tocmai datorita industriei de automotive. Voi ce parere aveti?