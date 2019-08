Impresiile mele despre un sistem ASUS cu componente TUF

Ce am testat acum nu o sa puteti cumpara intr-o forma similara decat daca alegeti sa va faceti un sistem custom. ASUS TUF este o serie de produse mai accesibile decat ROG, insa cu performante bune si o rezistenta sporita. Impresiile mele mai jos in articol.

Cum va spuneam am testat o unitate TUF, aproape toate componetele fiind din seria TUF. Este o configuratie custom realizata de noi si ASUS pentru a putea vedea in actiune mai multe produse din aceasta serie.

Si aici includem urmatoarele: monitor ASUS TUF CG271AQ, placa de baza ASUS TUF Z390 PRO, placa video TUF RTX 2060, memorii RAM XPG TUF GAMING (sunt facute de ADATA pentru seria ASUS TUF), carcasa TUF GT501, ventilatoare TUF, cooler ROG Rijin de 240mm, sursa ASUS ROG Thor 850 si un SSD ADATA XPG.

Sa le luam pe rand si sa va povestesc despre ele:

Carcasa

Are 10kg, este construita din otel galvanizat de 1.5cm si vine cu 4 ventilatoare preinstalate, 3 pe fata si 1 pe spate si sunt foarte silentioase in sarcina. Fluxul de aer este suficient de mare si fac fata cu brio in gaming.

Carcasa are o delimitare intre sursa si placa de baza astfel incat sa ascunzi toate cablurile jos. Ofera sloturi pentru SSD-uri si HDD, are gauri pentru WM imbracate in cauciuc pentru o discretie maxima si suporta montarea unor placi video in pozitie verticala.

Este un middle tower solid cu 2 USB-uri frontale si 2 jack-uri audio, manere pentru transport dintr-un material textil rezistent si inca 3 sloturi pentru ventilatoare in tavan. Acolo am pus sistemul de racire. Capacul este din sticla securizata ca sa admiri configuratia si are picioare din cauciuc pentru aderenta.

Partea de sus si partea frontala sunt un pic umflate pentru a lasa loc ventilatoarelor sau sistemelor de racire, iar acest artificiu de design face carcasa sa pare mai mare decat este in mod normal.

Placa video si procesorul

Placa video este un RTX 2060 cu 2 ventilatoare surprinzator de silentioase. Desi sunt mici, in load abia daca se aud. Supusa la benchmark-uri si gaming si cu carcasa deschisa, zgomotul produs este foarte mic si poate fi acoperit usor de o conversatie. Acopera 3 sloturi, are 2x HDMI, DP si DVI si alimentare cu 8 pini. Despre procesor si tehnologii nu are rost sa discutam ca le stiti.

Ce are special o placa video TUF fata de una standard este durabilitatea. Materialele folosite si compontele sunt mai durabile si mai rezistente in timp. Are o placa de intararire metalica pe spate, un sistem de racire mai mare, capac de acoperire ranforsat, ventilatoare cu rulment, deci mai durabile si mai silentioase, condesantori mai solizi, japonezi.

Procesorul este un i7 9700K si o sa vedeti mai jos niste benchmark-uri sintetice si rezultate din jocuri. Jocurile au rulat la rezolutie 2K.

JOC SETARI FPS AVG Rise of the Tomb Raider Very High 89 HITMAN Very High 80 GTA V Very High 98 PUBG Ultra 105 FAR CRY 5 Ultra 79

Stocare

Este un SSD cu interfata M.2 ce ofera viteze foarte bune. Se numeste XPG GAMMIX S11 si este de 240GB. Este singura componenta alaturi de procesor care nu face parte din programul TUF, insa il mentionez pentru ca mi s-a parut ca are un pret bun si este destul de rapid. . Stiu ca ADATA face SSD-uri bune mai ales in seriile de top cum este si aceasta.

Placa de baza

Si ea tot TUF, iar fata de una normala are sloturi Safe Slot, este construita pe 4 straturi si are o protectie la suprafata dintr-un lac special. Procesul de fabricatie este diferit si se numeste Auto Extreme, placa fiind mult mai solida si cu condesatori japonezi. Despre conectica nu va mai spun, gasiti toate specificatiile AICI.

Sistemul de racire

Poate unul dintre cele mai frumoase si mai puternice sisteme de racire pe care le poti cumpara acum. Rijin este un cooler spectaculos cu un ecran color care sigur o sa intoarca toate privirile. Insa performnatele sunt deosebite. Sistemul a fost mentinut rece indiferent de test, iar zgomotul produs a fost minim.

In sarcina nu a apucat sa invarta ventilatoarele la maxim si tot a oferit temperaturi foarte bune. Daca te joci cu el si reusesti sa il duci la viteza maxima, temperaturile obtinute vor fi si mai bune, dar atunci zgomotul creste sesizabil mai tare.

Monitor

ASUS TUF VG27AQ este un monitor de 27 inch cu rezolutie 2K. Este rezolutia cea mai buna pentru un monitor de gaming de 27 inch, asta daca nu cumva aveti buget de 4K. Ce ofera in plus acest monitor fata de o serie clasica? La fel ca in cazurile de mai sus, ASUS a ales sa puna in acest monitor doar componente de calitate, incepand de la plastice si pana la tranzistori.

Este mult mai bine construit si se va dovedi mai fiabil decat un monitor similar non TUF. Are picior ce ii permite un reglaj amanuntit pe inaltime, se poate roti in format portrait si are o rata de refresh de 155Hz prin OC. In mod normal sta la 144Hz si consider ca este suficient. Panoul este IPS, deci o sa va incante pe toti ideea asta. Sigur si voi v-ati saturat de TN-uri obosite.

Difuzoare integrate, rama ingusta si cel mai important aspect acum vine. Dispune de HDR, dar si de o functie utila in gaming. Vorbim despre Shadow Boost care mareste luminozitatea si contrastul in zonele slab iluminate dintr-un joc. V-am mai spus de functia asta la alte monitoare unde se regasea sub alt nume.

ELMB Sync sau ASUS Extreme Low Motion Blur este o functie noua si unica in acest segment. Practic Motion Blur si Adaptive Sync functioneaza in acelasi timp si este compatibila cu G-Sync. Asta inseamna ca la frame-uri ridicate nu o sa mai vezi ghosting sau rupturi de imagine.

Ofera 2 porturi HDMI 2.0, DP 1.4, iar butoanele pentru meniu sunt pe lateral dreapta in spate cu simboluri pe rama frontala. Deci nu te pierzi printre ele. Monitorul este proaspat lansat, inca nu exista la PC Garage sau alt magazin in momentul in care eu scriu aceste randuri. Dar cand o sa fie o sa va las link AICI.

Concluzii

TUF nu este doar marketing. TUF reprezinta o serie de produse mult mai bine construite, insa nu se ridica la standardul ROG. Este o serie cu produse mai bune decat unele standard la un pret nu cu mult mai mare. Cine doreste sa isi construiasca un calculator si cauta fiabilitate atunci nu o sa aleaga cea mai ieftina componenta. Iar daca diferenta este prea mare pentru o componenta de top din seria ROG, atunci TUF este alegerea cea mai potrivita fiind o gama de mijloc cu niste caracteristici speciale.