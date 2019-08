Review casti wireless in-ear Creative Outlier Air Sports – vai, ce bine se aud!

V-am prezentat de la Creative sisteme audio pentru PC, boxe portabile si daca tin bine minte nu v-am prezentat casti. Insa acum am gasit ceva foarte interesant pentru voi. Outlier Air Sports sunt casti wireless de tip in ear care mi-au intrecut toate asteptarile. La final o sa aveti parerea mea, subiectiva, insa sunt convins ca este una realista.

Castile de tip in ear wireless au inceput sa rasara pe piata dupa ce Apple a prezentat modelele AirPods. Si ce bine au facut! Tot mai multi producatori au venit cu propriile solutii, mai ieftine, mai scumpe, mai bune sau mai proaste.

Castile in-ear wireless sunt dpmdv cele mai tari chestii lansate in ultimii ani. Cine s-ar fi asteptat ca niste casti banale pot deveni atat de atragatoare, de bune, de utile si de fashion.

Scopul unor casti in-ear wireless este evident, sa te scuteasca de fir. Insa dupa ce firul a disparut au aparut alte criterii: sa fie usoare, sa nu le simti in ureche, sa aiba o baterie buna, sa nu cada din ureche, incarcarea sa fie usoara si daca se poate sa vina si cu tehnologii noi.

Astazi o sa va prezint solutia oferita de Creative, pionieri in industria audio. Daca ai auzit doar de Sony, Beats sau Apple, atunci iti recomand sa citesti despre Creative si de cand se joaca ei cu „sunetul”.

Outlier Air sunt pe scurt senzationale. Cititorii fideli stiu foarte bine ca nu prea laud produsele (doar daca sunt Apple, se stie, sunt un iDiot), insa atunci cand a fost cazul senzatia a fost pe buna dreptate. Nu de multe ori, din pacate.

De aceasta data trebuie si va spun imediat de ce. Am plecat de la premiza pretului: in jur de 80 de dolari, adica 350 lei cu aproximatie. De aici am inceput sa analizez castile.

Am luat ca referinta calitatea audio si pretul castilor AirPods: 839 lei la eMAG, reduse. Aici mi-a sarit tandara caci atunci cand am pus castile in urechi prima data nu stiam pretul si putea sa jur ca sunt undeva la 600 lei. Doar sunt Creative.

Insa nu, castile Creative costa mult mai putin si, atentie, se aud la fel de bine precum AirPods 2! Nu le detin, le-am auzit la un prieten, nu se aud de 900 lei sub nici o forma. Daca le aveam in paralel la test v-as fi spus mai multe.

Acum vine partea si mai interesanta. Daca deja v-am spus ca se aud la fel de bine, ce rost mai are sa continui cu review-ul? Are pentru ca sunt niste casti uimitoare ce vin la pachet cu multe lucruri bune.

In primul rand sunt rezistente la stropii de apa, transpiratie si putin praf. Sunt IPX5 si sunt gandite si pentru sportivi. Poti sa alergi cu ele si tot nu iti cad din urechi.

Alt avantaj al lor este ca sunt in-ear cu dopuri, adica le infigi usor in ureche si gata. Asta inseamna o izolatie mai buna fata de lumea exterioara si automat nici sunetul nu este redat in afara. Se aud in exterior, dar nu atat de tare precum se aud niste casti normale.

Bateria este si ea foarte buna. Pe hartie scrie 30 de ore de ascultat muzica. Sincer sa fiu nu am facut un calcul cat am ascultat in fiecare zi, insa o saptamana nu le incarci, bag mana in foc.

Bluetooth 5.0, APTX, iluminare circulara si un aspect la fel de important, conversatiile. Se aud foarte bine atunci cand vorbesti cu cineva si esti auzit la fel de bine.

„Casuta” cum o numesc eu, carcasa in care le incarci, are alimentare prin USB Type C, indicatori cu LED pentru status si este destul de mica. Incape si in buzunarul de la blugi. Este construita bine, nu am ce sa ii reprosez. Posibil ca altele sa fie mai mici.

In pachet mai vin cu o husa extra din material textil. Cantaresc 10 grame si carcasa 54 grame.

Sunetul redat, ca sa inteleaga toata lumea despre ce vorbesc, este natural. Vocile sunt clare, calde, nimic artificial sau sintetizat. Bass-ul este acolo, mediu sa spun. Nu iti sparge capul dar nici nu este absent. Mediile in schimb sunt foarte prezente, putin prea ridicate pentru gustul meu si am folosit un egalizator. Recomand oricui sa foloseasca un egalizator, nu doar sa conecteze castile si gata.

Daca ati ascultat muzica la niste casti Apple de generatie noua, adica AirPods, imaginati-va ca aceste Creative va ofere aceeasi calitate audio, cu mici plusuri pe alocuri, la un pret mai bun.

Ce nu au aceste casti, ca sa nu spuneti ca le laud atat de tare, este noise cancelling. Stiu ca unele modele Sony au, dar si pretul este pe masura. Dar cum ar fi fost sa primesti aceasta functie la 80 de dolari?

Castile sunt senzationale la banii lor si nu trebuie sa plecati cu premiza ca „mai scump este si mai bun”. Nota 10 pentru aceste casti!