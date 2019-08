Mi s-a stricat televizorul (din nou) si chiar ma bucur

Acum o luna mi s-a stricat televizorul, un Philips smart cu Android pe care l-am cumparat acum 2 ani de Black Friday. L-am reparat „in cartier”, iar la scurt timp s-a stricat din nou. De data aceasta chiar ma bucur ca s-a intamplat asa si va explic mai jos de ce.

Nu sunt ipocrit sa spun ca eu nu ma uit la televizor. Ba da, ma uit sau mai bine zis ma uitam. Il foloseam pe post de zgomot de fundal, iar cand era ceva important mai trageam un ochi la el. Recunosc, toata ziua il lasam deschis pe Digi24.

Seara fie cautam un program mai interesant (vezi History) fie porneam Netflix-ul si urmaream filmele si serialele preferate. Insa de cand s-a stricat (2 saptamani) am inceput sa ma simt mai bine. Da, nu ma mai uit pe Netflix, insa nici stirile nu le mai aud.

De ce spun ca ma simt mai bine? Pentru ca aparent nu stiam cat de bine este sa stai si sa lucrezi in linisite. Obisnuit fiind sa am o sursa de zgomot pe fundal si din cand in cand sa mai arunc un ochi, nu stiam cum este sa stai si sa te concentrezi pe un singur lucru.

Am dobandit si un reflex sa intorc capul catre televizor desi acesta este mort. Faptul ca nu mai aud toate stirile, crimele petrecute sau accidentele de pe sutele de autostrazi din Romania, parca ma face sa ma simt mai bine.

Chiar daca pe Facebook pot vedea stirile pentru ca sunt abonat la Digi, ProTv, G4Media, Mediafax si alte 2-3 surse decente, pot sa trec mai repede peste ele decat daca le aud sau le vad involuntar la televizor.

Una este sa vezi un titlu pe Facebook si sa treci mai departe cu un scroll, alta este sa auzi la televizor ca un nebun a ucis pe cineva. Fara sa imi dau seama, astfel de stiri nu imi faceau bine. In sinea mea consideram ca sunt informat, ca sunt la zi cu tot ce se petrece in tara asta nebuna, insa…

De 2 saptamani ma simt mai relaxat. Pun mai mult accent pe munca mea, sunt mai linistit si nu simt ca am pierdut ceva interesant. Stirile de care sunt interesat la modul cel mai sincer sunt cele din IT, iar acolo am sursele pe care si voi le stiti: GSMArena, Engadget, The Verge, New York Times, Videocardz sau Wccftech. Mai sunt si altele dar nu le enumar pe toate.

Mi-am dat seama ca toate stirile care imi intrau in cap prin intermediul televizorului erau niste gunoaie, stiri de umplutura si zgomot de fundal care nu ma faceau mai informat ci mai stresat, mai speriat, mai paranoic decat sunt de obicei si mai obosit.

Televizorul poate fi util atata timp cat este folosit cum trebuie, altfel este doar un obiect cu niste circuite obosite. Singura sursa buna de continut pe care o aveam pe televizor era Netflix-ul. Continutul de acolo este bun spre foarte bun daca alegi titlurile corecte, insa am rezolvat problema si urmaresc pe laptop. La fel si HBO GO.

Asadar, sunt fericit ca televizorul s-a stricat din nou. Am decis sa nu il mai repar si sa renunt la el definitiv si sper sa reusesc mai departe. Nu sunt sau nu eram un adept al televizorului, v-am spus mai sus cum il foloseam. Ce te faci insa cu cei care urmaresc la greu telenovele turcesti, insule cu iubiri, show-uri de 2 bani, antene obosite sau Taraf TV? Ei oare cum se simt? Cum s-ar simti ei daca nu ar mai avea televizor?

Va intreb pe voi: va uitati la televizor? Daca da, la ce?