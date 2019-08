Noutati despre Disney +

Incepand din 12 noiembrie nord-americanii vor avea acces la o noua platforma video: Disney +.

Abonamentele de baza vor costa 6.99 $ pe luna, iar in aceasta suma intra suportul pentru patru fluxuri simultan si pentru redarea in format 4K. In plus, se pot crea pana la sapte profile pentru fiecare cont individual. Pana acum umblau zvonuri cum ca Disney va fi primul care va bloca sharingul de profile, lucru ce ar fi putut convinge si pe alti actori de pe piata sa faca la fel (Netflix sau HBO GO, ca sa enumar doar serviciile disponibile la noi).

Pentru a putea face mai atractiva platforma, compania-mama nu va oferi aceleasi beneficii si pentru celelalte servicii similare detinute: Hulu si ESPN +. Pachetul care le contine pe amandoua va costa aproape dublu si va avea doar unul sau doua fluxuri simultane, care vor avea insa inglobate si reclame. In plus, Disney va renunta sa difuzeze titlurile din portofoliu si catre alte platforme, ceea ce va insemna o mare lovitura de piata. Coroborata cu noile lansari (printre care o serie cu personaje feminine in universul Marvel), va face din Disney + un jucator principal pe piata de profil.

V-am povestit aici ca Disney + este unul dintre motivele pentru care nu vad un viitor stralucit pentru Netflix. Acestia si-au majorat preturile abonamentelor in SUA, piata lor principala, lucru care a cauzat o descrestere a utilizatorilor, pentru prima data, din 2011!

Ramane de vazut planurile lor pentru o expansiune globala. La un pret rezonabil, cel putin la nivelul la care Netflix activeaza deja in Romania, cred ca ar avea mult succes, pentru ca stiu destui cunoscuti innebuniti dupa francizele Marvel si Star Wars. Astept in rubrica de comentarii parerea voastra.

Sursa: theverge.com