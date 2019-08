Cum fac sa imi gasesc portofelul pierdut?

Dupa ce tatalui meu i-a fost furat plicul de salariu, acum muuuulti ani, mi-am setat ca obiectiv sa nu pierd si/sau sa nu mi se fure portofelul, actele, telefonul sau mai-stiu-eu-ce.

Ei bine, cu exceptia unui buletin – da, stiu ca se numesc carti de identitate, insa sunt destul de batran si am prins modelul vechi, tip carte – am reusit sa ma tin de promisiune. Asta pana acum cateva luni, cand am realizat o mare „performanta”: mi-am ratacit portofelul de doua ori in cateva saptamani. A fost ok pana la urma, pentru ca l-am gasit de fiecare data. Ba mai mult, lucru mai enervant, il aveam la mine in casa. 🙂

Cum ultimul eveniment s-a intamplat chiar cu o saptamana inainte de a fi nasi, m-am decis sa fac cumva sa il pot gasi mai usor, daca va fi iarasi cazul. Asa ca am tot sapat pe internet sa gasesc cea mai buna solutie. Si am identificat doua chiar:

portofel „smart”

GPS tracker

In cazul in care va intrebati, prima varianta nu se refera la faptul ca portofelul va gestiona singur salariul, ca sa va mai ramana din din el si luna urmatoare. 😛 Arata ca un portofel normal, doar ca are integrat in el un sistem bluetooth sau GPS, prin care sa il poti localiza mai usor, daca patesti ca si mine. In plus, daca mai are baterie – asta este dezavantajul, trebuie si el incarcat – il poti gasi si daca il arunca prin gunoi cineva.

Trackerul este o bucata de plastic, care are un senzor in el, prin care il poti localiza. Partea buna la el este ca il poti folosi la portofel, la cheile de masina sau de acasa, ba chiar si la catelul care va tot fuge de prin curte!!! Reversul medaliei – daca va este furat portofelul si hotul gaseste trackerul, il poate arunca si asta nu va va ajuta. In plus, majoritatea vor umfla portofelul, la propriu, ceea ce il face inestetic si atragator pentru raufacatori.

Ei bine, dupa ce am analizat optiunile oferite de unchiul Google, mi-am dat seama ca imi lipseste cel mai esential (sic!) lucru: un feedback de la utilizatori! Asa ca, la final, va cer voua parerea. In cazul in care folositi vreuna din metode, astept opinia in rubrica de comentarii.