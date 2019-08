Zvon: Samsung Galaxy S11 va fi compatibil cu 5G

Deja am trecut de mijlocul anului, astfel ca primim tot mai multe informatii despre viitoarele modele pe care producatorii le au in plan.

Astazi este randul Samsung, care prin primavara urmeaza sa lanseze Galaxy S11. Ei bine, se pare ca vor include si un modem 5G la interior. Ramane sa vedem daca optiunea va fi disponibila si pe modelele cu procesoare Exynos, sau doar pe cele cu Qualcomm.

Zvonurile spun ca „Picasso” – numele de cod al S11 – va avea trei modele. Momentan, ele sunt cunoscute dupa denumirile interne: SM-G981, SM-G986 si SM-G988. In plus, se pare ca si camera principala va avea parte de o imbunatatire: se va trece de la senzori de 12 MP la cei de 48 si 64 MP ISOCELL. Camera frontala va ramane de tip punch-hole, si nu se va trece la camere integrate in display sau actionate de motoras, precum OPPO, OnePlus si Xiaomi fac deja.

In cazul in care sunteti interesati, nu uitati ca Gabriel testeaza noul Note 10 Plus.

Sursa: mobilesyrup.com