WhatsApp for Desktop primeste functie de Dark Mode

Eu unul sunt genul minimalist: nu instalez aplicatii de care nu am nevoie. De aceea folosesc optiunea de WhatsApp on Web, direct in browserul Chrome.

Stiu insa destula lume care foloseste aplicatia pentru desktop. Pentru acestia, xda-developer le ofera optiunea de a instala un patch care le va oferi acces la Dark Mode. Pentru cei care nu stiu, acesta este un mod in care aplicatia foloseste culori inchise in background, fiind astfel mai putin obositoare la ochi, mai usor de folosit si, basca, mai consuma si curent mai putin 🙂

Instalarea se face simplu: descarci fisierul corespunzator sistemului tau de operare (Windows x86, Windows x64, sau macOS) ai rulezi WADark cat timp aplicatia WhatsApp for Desktop este deja deschisa. Developerii nu recomanda sa stergi folderul creat de script, automat, pentru ca el contine un backup al aplicatiei originale).

Pe threadul dedicat veti gasi parerile utilizatorilor care l-au folosit deja si programul care trebuie instalat. Personal, astept ca WhatsApp sa lanseze Dark Mode pentru clientul de mobil, dar in regin oficial! Voi folositi WhatsApp for Desktop, WhatsApp on Web sau doar aplicatia mobila?

Sursa: xda-developers.com