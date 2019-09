Partea 1 – Review Samsung Galaxy Note 10 Plus – DESIGN si CONSTRUCTIE

Review-ul lui Samsung Galaxy Note 10 Plus este pe drum, insa nu asa cum va asteptati ci pe bucatele. Vreau sa impart acest review in mai multe articole pentru a putea detalia mai bine fiecare capitol deoarece mi se pare un telefon interesant. Astazi discutam despre constructie si design.

Telefonul ne-a fost oferit la test prin programul Orange Smartphone Tester.

Samsung Galaxy Note 10 Plus si Samsung Galaxy Note 10 sunt doua telefoane care au venit pe piata cu tot ceea ce au cerut fanii Samsung, dar si ceilalti utilizatori de smartphone-uri.

Eu cred, si de aceeasi parere sunt si alti colegi, ca Note 10/Note 10 Plus este un telefon (aproape) perfect cand vine vorba de design. Daca nu v-ati prins inca va explic imediat.

Privit din fata ne ofera exact ceea ce noi toti am cerut de ani de zile. Un telefon cu un ecran complet, fara margini stanga-dreapta, sus sau jos. Samsung ne-a oferit Note 10 Plus, insa nimeni nu este entuziasmat. De ce? Aici este deja alta problema.

Insa nu despre asteptari sau suprasaturarea pietei vreau sa discut ci despre ce a reusit Samsung sa livreze. Note 10 Plus este un telefon ce integreaza perfect aproape cel mai bun ecran de pe piata, fara margini, usor curbat in extremitati, mare si surprinzator de usor de manevrat.

In ciuda dimensiunilor generoase, telefonul nu este greu de tinut in mana. Da, este in continuare alunecos, insa raportat la diagonala sa si comparat cu alte modele din anii precendeti, sta chiar foarte bine in mana.

Camera frontala integrata fix pe centru este un alt raspuns al coreenilor dupa ce multi fani s-au plans de camerele frontale amplasate pe Galaxy S10. Multi au spus ca mai bine puneau camera pe centru ca sa fie un telefon simetric. Si chiar asta au facut.

Ca tot vorbim de simetrie, cred ca este primul telefon Samsung (sa ma corectati daca gresesc) care are toate porturile, butoanele, mufele, aliniate corect la acelasi nivel. Ca un iPhone.

Inclusiv camerele principale sunt acum asezate vertical. Motivul? Sa urmeze liniile sexy ale telefonului. Asezate orizontal nu fac telefonul atat de aratos.

Insa are si parti rele. In primul rand ca toate butoanele sunt pe partea stanga. Nu inteleg de ce butonul de Power este pe stanga cand cel mai comod este pe dreapta. Este greu sa te obisnuiesti asa cu el.

Un alt minus pe care l-am descoperit in timpul utilizarii sunt microfoanele. Acestea sunt prea usor de ascuns atunci cand filmezi ceva. Ai un microfon sus si unul jos, sunetul este stereo, insa poti foarte usor sa le astupi atunci cand filmezi si o sa auzi sunetul doar pe o singura parte.

Un alt minus este pozitionarea unui microfon fix langa slotul SIM. Daca nu esti atent poti introduce acul in acel microfon.

Probabil va intrebati unde este difuzorul pentru convorbiri. Pai acesta este integra in display, insa nu este acea tehnologie revolutionara prin care sticla vibreaza si sunetul este transmis prin ecran. Nu. Este pur si simplu un difuzor mare amplasat in spatele ecranului si care reda sunetul puternic prin ecran si are inclusiv un orificiu pentru sunet. Deci un sistem rudimentar, dar probabil fiabil si eficient.

Un alt minus cu care s-ar putea sa nu va loviti atat de des, probabil niciodata, este bateria. Aceasta este foarte greu de scos si de schimbat deoarece nu are un sistem de demontare. Practic este facuta sa nu o poti scoate daca se strica. Poti reusi, insa cu unele riscuri si nu cred ca cineva este atat de nebun sa incerce schimbarea bateriei intr-un service fie el si autorizat, daca aceasta nu a fost conceputa sa fie inlocuita.

Protectie la apa si praf? Da, are IP68 si l-am luat cu mine pe plaja fara probleme. Nu l-am bagat in apa sarata, insa a rezistat eroric pe nisip. Plus ca vine cu folie pe ecran.

Totusi, recomand sa aveti grija cu sticla de pe spate/fata. Eu nu am reusit sa-l sparg, insa am vazut ca unii au reusit deja si telefonul s-a spart foarte usor de la distante foarte mici. Recomand o husa din prima zi.

Un alt aspect de mentionat este senzorul de amprenta din ecran. Acesta este o idee mai mic decat cel de pe S10, insa mult mai rapid si mai precis si mai bine pozitionat.

Si un ultim aspect extrem de sacaitor este butonul de power care nu prea mai este de power. Nu mai poti sa stingi telefonul tinand apasat pe butonul power. Acesta activeaza enervantul Bixby, iar daca vrei sa-l inchizi sau sa il repornesti ai un buton virtual cand tragi de bara de notificari.

Diseara sau maine dimineata vreau sa discutam despre camerele foto pentru ca acolo am ceva important sa va spun, insa vreau sa mai fac niste teste pe timp de noapte. Acolo nu prea sta bine, o sa vedeti.

Despre autonomie si performanta in urmatoarele zile. Intre timp vreau sa imi spuneti in comentarii daca preferati pe viitor review-uri integrale sau review-uri pe capitole cum este acesta.