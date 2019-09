Aplicatia de mobil Tesla s-a blocat si utilizatorii nu au mai putut intra in masina

Tesla ofera atat o cheie clasica sau card cat si o aplicatie pe mobil cu care te poti urca in masina si pleca la drum. A doua varianta este folosita destul de des, iar multi proprietari de Tesla nici nu mai folosesc cheia sau cardul. Si acum cateva zile am putut vedea cat de vulnerabila este aceasta tehnologie si de ce nu mereu este bine sa avem incredere completa in solutiile online.

Luni s-a blocat aplicatia, de fapt serverele de autentificare online nu au mai recunoscut autentificarea din aplicatia de pe telefon. Practic nu mai puteai folosi masina decat daca aveai la tine cheia fizica sau cardul.

Problema a durat aproape 4 ore si nu are rost sa va dau scenarii. Sunteti constienti si voi ca o astfel de autentificare ce are o conexiune la internet este vulnerabila. Din punctul meu de vedere este o metoda riscanta si cheia ramane in continuare cea mai buna solutie.

Chiar daca aplicatia comunica cu masina prin Bluetooth, autentificarea este online. Nasol? Nasol.