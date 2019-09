Satelitii Space X si ESA aproape de o coliziune

Elon Musk este cunoscut pentru cele doua compani inovative pe care le are in portofoliu: Tesla si Space X. Daca despre accidentele masinilor lui am mai citit, azi aflam ca si vehicul al celei de-a doua a fost aproape de un accident spatial.

European Space Agency (ESA) a anuntat ca a fost nevoita sa porneasca propulsoarele unui satelit de observatii – Aeolus Earth – pentru a efectua manevre de eschiva. Motivul era traiectoria unui alt satelit, operat de Space X, care urma sa intre in colizune cu al lor.

Evenimentul a avut loc luni, dar nu a fost dat publicitatii chiar imediat. Satelitul americanilor, care face parte din seria Starlink, a inregistrat anumite probleme la sistemul de control, drept urmare, cei de la sol nu au putut aprecia traiectoria corecta. ESA, in schimb, a decis sa creasca altitudinea de pozitionare, pentru a evita un accident nefericit. Cei de la Space X au declarat ca, daca ar fi putut observa situatia, ar fi luat direct legatura cu agentia europeana pentru a decide cel mai bun mod de a actiona.

Desi pot parea rare, astfel de evenimente apar relativ des. In majoritatea cazurilor, declara ESA, satelitii sunt mutati pentru a evita coliziuni cu resturi spatiale sau fragmente de roci spatiale. Acesta a fost, insa, primul incident in care erau implicate doi sateliti activi.

Space X detine o serie de 60 de sateliti de comunicatii, denumiti Starlink. Numarul lor ar trebui sa creasca de 200 de ori, pana la mijlocul deceniului. Acestea ar trebui sa faciliteze accesul populatiei la servicii de internet de mare viteza.

Aeolus Earth este satelitul Agentiei Spatiale Europene care are ca scop observarea atmosferei si climei planetei. A fost lansat in 22 august, anul trecut si este construit de Airbus. Cu toate acestea, programul ESA a fost aprobat in 2007 si urma sa intre in operare in 2011. A fost intarziat sapte ani din cauze financiare.

Sursa: theguardian.com