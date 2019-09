Partea 3 – Review Samsung Galaxy Note 10 Plus – BENCHMARK-URI, STYLUS, PRET si CONCLUZIE

Terminam review-ul lui Samsung Galaxy Note 10 Plus cu testele sintetice de performanta si cateva opinii persoanale despre cel mai bun Note facut pana acum. Puteti citi prima parte AICI si a doua parte AICI.

Desi testele sintetice pentru mine nu reprezinta decat niste numere, sunt persoane care iau in considerare benchmark-urile atunci cand aleg un telefon. Sau pur si simplu vor sa vada niste rezultate.

Trebuie sa tineti cont ca aceste rezultate difera de la telefon la telefon si nu reprezinta intotdeauna un factor important de decizie. Aveti mai jos testele efectuate de mine.

Mai important decat testele, cel putin la acest model, este stylus-ul. Acesta este mai bun ca niciodata si in mainile unui profesionist se intampla magie.

Talentul la desen se rezuma la un patrat sau un cerc, insa am vazut in aplicatie ce se poate realiza cu acest S-Pen. Am prieteni care deseneaza bine si le-am cerut lor parerea.

In primul rand stylus-ul si interfata in care desenezi sunt foarte placute in utilizare. Inca de la primul contact prietenii mei s-au descurcat de minune sa-si gaseasca culorile, creioanele potrivite si au inceput sa deseneze.

Eu nu sunt in masura, dpdv al cunostintelor la desen, sa va spun cat de bun este acest S-Pen. Va pot spune doar ca acum suporta si gesturi si puteti sa-l folositi pentru a declansa camera foto.

Acesta se incarca atunci cand este introdus in locasul special avand o forma de incarcare wireless dar la scara redusa. O data apasat butonul de pe creion o sa ai un meniu din care poti alege o actiune:

Creare Nota

Vizualizare Note

Selectie Inteligenta

Scriere pe ecran

Mesaje Live

Desen AR

Traducere

PENUP

Mesaje Live este o forma interesanta de a trimite un mesaj. Practic iti deschide camera foto de unde poti realiza o fotografie sau poti alege una din galerie, si poti scrie sau desena ceva pe respectiva imagine. Iar ceea ce ai desenat sau ai scris o sa apara ca si cum cineva deseneaza sau scrie in timp real.

Desen AR este cool. Iti permite sa desenezi pe fetele oamenilor atunci cand camera este pornita si acele desene se misca. De exemplu poti desena niste ochelari pe fata unei persoane, iar acestia vor ramana pe fata acelei persoane chiar daca ea se misca.

Traducere face exact ce spune. Iti traduce cuvant cu cuvant din ce limba vrei tu.

PENUP este aplicatia unde desenezi si ai la indemana toate instrumentele necesare. Am auzit cuvinte noi cand prietenii mei arhitecti au inceput sa deseneze. Nu credeam ca este o aplicatie atat de complexa pentru desenat. Daca mai am timp poate ii las pe ei sa vorbeasca despre acest stylus, dar pana acum nu ne-am gasit timp suficient.

Selectie Inteligenta este de fapt o forma de a realiza print screen. Nu am reusit sa fac print screen pe acest telefon asa cum se procedeaza la Samsung sau Android in general. Nu am reusit sub nici o forma decat folosind aceasta functie. Am cautat pe net, am folosit informatiile de acolo dar degeaba. Imi scapa mie ceva?

Pretul lui la Orange, caci de la ei l-am primit, este de 1099 euro in standard. La abonament puteti sa-l luati mai ieftin sau chiar in rate pe factura. In functie de vechime si de puncte posibil sa primesti si alte reduceri substantiale.

Note 10 Plus este de departe cel mai complet telefon din acest an, cu cel mai bun display, aproape cea mai buna camera foto, o baterie excelenta, o constructie de invidiat si cu capabilitati excelente in gaming si la desen.

Note 10 Plus este o alegere inteleapta daca ai un Note de acum 2-3 ani, nu un Note 9. De asemenea, daca vrei un telefon cu ecran mare, aproape cat o tableta de acum cativa ani, dar cu un corp foarte compact si performant in acelasi timp, N10 Plus este o alegere inteleapta.

Nu este un telefon pe care il folosesti 1 an. Este un telefon pe care trebuie sa-l utilizezi 2-3 ani pentru a merita banii ceruti si eventual sa produci continut cu acel S-Pen. Altfel poti alege pentru S10 sau S10 Plus.

Mie mi-a placut telefonul, desi nu un fan Samsung, acesta este foarte bun si integreaza numeroase functii importante si esentiale. Il recomandam!