Review sistem Black Scorpion v7 by PC Garage

Daca sistemele preasamblate puteau fi considerate niste mizerii acum cativa ani, facute la misto de niste oameni plictistiti meniti doar sa-ti goleasca portofelul, in prezent lucrurile stau foarte bine. Si asta pentru ca PC Garage construiesc propriile sisteme si o fac chiar foarte bine, mai bine decat poate ti le-ai face tu singur. Si astazi o sa va prezint pe scurt alaturi de cateva rezultate din jocuri un sistem modest facut de echipa PC Garage. Se numeste Black Scorpion v7 si este un PC gata asamblat din oferta magazinului fiind ideal pentru cei care vor un sistem nici slab dar nici puternic, sa ruleze jocurile in Full HD fara probleme, chiar si cele mai noi aparute, dar sa fie si silentios in acelasi timp, aratos si chiar un pic SF.

Depinde foarte mult ce inseamna pentru fiecare un pret decent. Poate unii se raporteaza la venituri, altii discuta in general. Eu o sa discut in general despre preturi, iar suma de 5000 lei mi se pare una decenta pentru un calculator BUN!

Consider asa pentru ca imi aduc aminte ce insemna sa ai un PC scump in urma cu 15 ani sa zicem. Pe atunci suma de 2000 lei pentru un calculator reprezenta ca ai bani si ca iti permiti un PC puternic. Cu trecerea timpului si cu evolutia componentelor ajungem in prezent cand suma de 5000 lei reprezinta modestia. Sunt telefoane care costa 6000 lei, deci despre ce vorbim?

Un sistem low cost este astazi in jurul sumei de 2000 lei, iar un sistem modest te duce la 4000-5000 lei. Daca vorbim despre sistemele high end putem sari lejer de suma de 10.000 lei.

Revenind la sistem, acesta este format din urmatoarele componente si vine gata asamblat si pregatit pentru utilizare:

Procesor Intel Core i5 9400F

Placa video ASUS GTX 1660Ti

Placa de baza ASUS B360 Plus

Memorie RAM Corsair Vengeance LPX Black 16GB la 2666MHz

Stocare HDD 1TB Seagate Barracuda si SSD ADATA SX6000 Lite de 256GB interfata M.2 PCI Express 3.0

Sursa Seasonic S12II-620

Sistem de racire Corsair Hydro H45 pe lichid (actualizat) sau Deepcool Maelstrom 120T (in varianta mea)

Carcasa: Deepcool Earlkase RGB

Pe scurt la prima vedere, acesta are deja un wire management facut bine, cablurile sunt aranjate frumos in spate si carcasa se prezinta foarte bine, solida si din materiale bune.

Geamul transparent este din sticla, are picioruse din cauciuci si butoanele si conectica sunt sus pe plafon. Cand am spus ca este un pic SF ma refeream la faptul ca s-a optat pentru o racire cu lichid. Este un sistem nu foarte scump de 120mm care mentine procesorul la o temperatura buna.

Am scos rezultate in idle de aproximativ 33-36 de grade in functie si de temperatura camerei, iar in load temperaturile nu au depasit un maxim de 65 de grade. De apreciat.

Placa video nu este una foarte puternica si nici slaba, din contra. Este un model nou ideala pentru jocurile noi aparute. Ea poate sustine sesiuni de gaming in rezolutie Full HD cu un numar ridicat de cadre pe secunda sau chiar in 2K sau 4K dar nu cu la fel de multe FPS-uri.

Sigur, cel mai important in acest caz sunt rezultatele din gaming pentru a va face o idee despre cat de bine este construit sistemul. Nu trebuie sa fiti surprinsi sau dezamagiti pentru ca in speta este un sistem echilibrat si modest.

Daca alegeti sa rulati jocurile de pe SSD o sa se incarce putin mai repede, insa scopul lui in acest sistem este doar pentru Windows si cam atat atat, avand o capacitate destul de mica. Si faptul ca are interfata M.2 PCI Express il face sa fie mult mai rapid decat orice alt SSD cu interfata SATA.

Am renuntat in a mai testa jocuri multiplayer populare precum CS:GO sau LoL, acestea fiind capabile sa ruleze si pe un cartof semi copt. Desi nu am inca o lista cu jocuri noi, am folosit lista mea de jocuri actuala, usor invechita trebuie sa recunosc, insa puteti sa va faceti o idee despre cum se descurca acest sistem.

JOC SETARI FPS Rise of the Tomb Raider Maxime 88 GTA 5 Maxime 112 PUBG Maxime 78 Assassin’s Creed Odyssey Maxime 55

Tinand cont ca rezolutia a fost Full HD si setarile le-am lasat presetate la maxim la fiecare joc in parte, consider ca rezultatele sunt bune si chiar multumitoare.

Poti sa te joci fara probleme si jocurile ce vor aparea in urmatorii 2 ani, sistemul fiind capabil sa isi pastreze performanta in anii astia. Posibil dupa sa aiba nevoie de un upgrade cel putin la placa video.

Ca un minus este lipsa sistmeului de operare Windows. El vine cu Linux si am fost nevoit sa rulez toate testele pe Windows 10 Pro original, pentru ca sunt convins ca nimeni nu va rula pe el Linux. Poate doar un mic procent.

Sistemul il gasiti AICI. Voi ce parere aveti despre el?