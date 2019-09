Apa descoperita pe o noua planeta

Si asta chiar este o stire importanta, desi exista si la noi in sistemul solar astfel de planete sau sateliti, care contin apa: Marte, Uranus, Neptun, Europa si Ganymede (luni ale lui Jupiter).

Diferenta este ca exoplaneta K2-18b are apa in stare gazoasa, conform ultimelor informatii primite de la NASA. Datele au fost culese de Telescopul Spatial Hubble, si se bazeaza pe studiul spectral al planetei. Prin urmare, nu exista, la acest moment, date suplimentare, insa specialistii speculeaza ca este cel mai potrivit candidat pentru sustinerea vietii.

Science fact: Exoplanetele, sau planetele extrasolare, sunt planete care graviteaza in jurul altei stele decat soarele nostru, sau care se misca liber, prin galaxie. In orice caz, acestea fac parte din alte sisteme solare decat cel al nostru.

Planeta are de opt ori masa Terrei si o raza de 2,3 ori mai mare, fiind situata in ceea ce se numeste „zona locuibila circumstelara”. Adica, se afla la distanta potrivita de steaua sa – K2-18 – pentru a primi exact atata caldura si lumina cata este necesara sustinerii vietii pe baza de carbon. Astrul respectiv este o pitica rosie – stea de clasa M – insa difera de soarele nostru, pentru ca este mai mica si mai rece. Cu toate acestea, cele doua planete care o orbiteaza – K2-18b si K2-18c, sunt mult mai aproape de ea, efectuand o orbita completa de 33 de zile.

Atmosfera planetei contine vapori de apa si de hidrogen. Pe baza observatiilor de pana acum, se pare ca exista in jur de 50% apa atmosferica, adica cu 30% mai putina decat pe Pamant. In schimb, concentratia de de hidrogen este mai mare decat la noi, fapt ce pune un mare semn de intrebare cu privire la cat de potrivita ar fi pentru a sustine viata terestra. Oricum, cei 124 de ani lumina, care o despart de noi, sunt o bariera imposibil de trecut, pentru a putea sa ne gandim la ea ca la o noua casa. Insa, tinand cont de progresul stiintei si al tehnologiei, putem spune ca nu va fi imposibil de ajuns acolo, la un moment dat.

Oamenii de stiinta presupun ca planeta, desi una telurica, nu are aceasi geografie ca si Terra. „In mod cert, nu se va asemana cu planeta noastra”, a declarat Sara Seager, specialist in exoplanete si profesor la MIT. Björn Benneke, cercetator in domeniu si profesor la Universitatea din Montreal, care este si principalul autor al studiului despre aceasta planeta, a concluzionat ca „este vorba despre o planeta hibrida, care pare ca are un miez format din gheata si roca, dar restul volumului este gazos”. Cum viata necesita si existenta apei in forma lichida, biologii nu sunt entuziasmati de existenta ei in forma gazoasa.

Sursa: theverge.com