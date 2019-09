Cu liftul pana la luna

Stiu cel putin vreo doi prieteni de-ai mei care au cititi cartea lui Arthur C. Clarke – The Fountains of Paradise. Acolo apare mentionata o metoda mai eco pentru ca omenirea – care devine deja prea numeroasa pentru a putea trai doar pe Terra – sa migreze spre Luna si Marte.

Liftul spatial – pentru ca asta era ideea – este deja patentat de o companie din Canada, care au prezentat si detaliile tehnice necesare realizarii proiectului. Plecand de la acesta, doi astronomi de la universitatile Cambridge si Columbia au creat Spaceline, un cablu gros, sau un turn, care sa porneasca de la Luna spre Pamant.

Oricine ar dori sa ajunga pe satelitul nostru natural ar trebui sa lanseze o nava sau o racheta, doar pana la capatul acestui lift spatial. Acest lucru ar presupune o orbita sincronizata, calculata extrem de exact si, de asemenea, existenta unei statii la capatul liftului. In plus, acesta ar trebui sa fie situat intr-o zona care nu interfereaza cu zboruri sau orbite de sateliti artificiali. Proeictul a mai existat, pe hartie, si in anii ’80, ba chiar si Google l-a abordat, acum ceva vreme.

Desi costurile ar fi enorme, pentru realizarea lui, economiile ulterioare ar fi importante. Ganditi-va ca nu am mai avea nevoie de aceasi cantitate de combustibil, nu ar mai fi nevoie de rachete extrem de puternice, iar poluarea ar trebui sa fie semnificativ redusa.

Ce parere aveti de un asemenea plan.

Sursa: techcrunch.com