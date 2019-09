TrashOut ne ajuta sa mentinem planeta curata

TrashOut este o aplicatie de mobil disponibila pentru Android si iOS cu ajutorul caruia orice cetatean cu spirit civic poate raporta gunoi depozitat ilegal.

Am aflat de ea in cadrul unui eveniment de ecologizare a padurii Faget din judetul Cluj si urmeaza sa va spun cum functioneaza. Veti avea nevoie de un cont si apoi tot ce trebuie sa faceti, in momentul in care observati gunoi depozitat ilegal este sa-i faceti minim o poza. Dupa asta, va trebui sa completati cateva detalii legate de dimensiunea gunoiului ( daca incape in saci menajeri sau e nevoie de automobil pentru a fi transportat), tipul gunoiului, daca este accesibil pe jos, daca e intr-o pestera sau in apa, etc. si bineinteles locatia acestuia. Puteti opta pentru postare anonima.

Va veti intreba probabil cine il va ridica. Cel mai probabil gunoiul va fi ridicat de alte persoane cu spirit civic sau organizatii non guvernamentale dornice sa mentina planeta curata. La ora actuala nu vad nici o relatie intre aplicatie si primarii – aplicatia este disponibila la nivel global, deci dezvoltatorii nu au nici un fel de contracte cu primaria. Tot in interiorul aplicatiei se poate consulta situatia la ora actuala: puteti gasi gunoaiele raportate de alti utilizatori sau chiar organiza o actiune de ecologizare. Daca spre exemplu treceti de doua ori prin acelasi loc la un interval de timp de o saptamana sa zicem si gunoaiele tot nu au fost adunate, se poate actualiza postarea. O functionalitate care nu este actualizata la noi este cea cu locatiile centrelor de reciclare.

Desi aplicatia este relativ noua, este destul de multa activitate pe aria judetului Cluj si eu va incurajez sa o folosim intr-un numar cat mai mare. Eu unul voi incerca sa imi dedic macar o zi pe luna pentru a merge si a aduna gunoaie raportate de altii si voi incerca sa raportez de fiecare data cand va fi cazul.