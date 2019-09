CEO Disney paraseste board-ul … Apple

In ultima vreme v-am tot tinut la curent cu noutatile din zona de platforme video (toate articolele sunt aici). Asta pentru ca se arata vremuri grele pentru Netflix, Hulu sau HBO Go, iar cel putin alti doi jucatori interesanti urmeaza sa intre pe piata: Apple TV+ si Disney+.

Putina lume stia ca CEO-ul Disney, Bob Iger, era si membru in boardul Apple. Inca din 2011 acesta ocupa aceasta pozitie, ca urmare a diverselor interese comune pe care cele doua companii le aveau. Spre exemplu, Disney a achizitionat Pixar in 2006, acolo unde actionar majoritar era nimeni altul decat Steve Jobs! Aceasta achizitie l-a transformat pe iconicul Jobs in cel mai mare detinator individual de actiuni Disney… In aceasta tranzactie, unul dintre rolurile principale a fost ocupat chiar de Iger.

Motivul „divortului” il reprezinta lansarea celor doua servicii de streaming, care urmeaza sa se intample in perioada imediat urmatoare. Intr-un comunicat oficial publicat in The New York Times, gigantul din Cupertino declara: „Desi ne va lipsi contributia lui ca si membru al boardului, respectam decizia lui si suntem convinsi ca relatia noastra cu Bob si cu Disney va continua si in viitor”. La randul sau, CEO Disney declara pentru The Hollywood Reporter ca poarta „cel mai mare respect pentru Tim Cook si echipa acestuia de la Apple, precum si pentru colegii din board”.

Situatia este similara cu una petrecuta in 2009, cand Erci Schmidt, pe atunci CEO al Google, parasea si el boardul Apple dupa doar trei ani, in perioada in care Big G urma sa isi lanseze propriul sistem de operare pentru smartphone-uri – Android, iar Apple deja detinea iOS. Asta ca sa intelegeti ca astfel de situatii nu sunt ceva iesit din comun prin America 🙂

Disney+ urmeaza sa fie lansat in 12 noiembrie, si va costa 6.99$ (sau 12.99$, daca vine la pachet cu Hulu si ESPN+), pe cand Apple+ va avea debutul 11 zile mai tarziu si va costa 4.99$. Stiu ca sunteti obisnuiti cu preturi mari din partea Apple, insa puneti stirea in context, va rog. Disney+ va contine toate titlurile companiei, inclusiv seria Marvel, pe cand rivalul sau va include doar noua titluri, la inceput. Pare mai plauzibil, nu?!?

Sursa: theverge.com