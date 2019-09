TIFF Unlimited – un Netflix artistic

Daca tot v-a povestit Cristi despre Disney+, m-am gandit sa va prezint si eu o alternativa romaneasca pentru Netflix.

Pana acum vreo 3-4 ani vedeam majoritatea filmelor importante care erau lansate, iar portofoliul Netflix de multe ori ma dezamageste. Filmele bune le-am vazut pe majoritatea, iar productiile originale Netflix sunt in 4 din 5 cazuri dezamagitoare. De seriale ma cam feresc: mi-a placut Stranger Things si Love Death Robots si astept cu sufletul la gura The Witcher! Pana la The Witcher in schimb, prefer sa urmaresc filme care au rezonanta nu la box office, ci la festivaluri organizate in diverse tari.

Astfel vorbim despre TIFF – Transilvania International Film Festival (a nu se confunda cu Toronto International Film Festival). De TIFF probabil ati auzit sau ati fost: anual se organizeaza in Cluj-Napoca in perioada mai-iunie, iar caravana TIFF ajunge prin mai multe orase mari din tara. In cadrul acesteia sunt organizate proiectii de filme mai putin comerciale si mai mult artistice. Ca sa nu ma injurati, va previn de la bun inceput ca filme din categoria Avengers, Transformers sau Fast & Furious nu veti gasi pe aceasta platforma. Aici gasim filme controversate precum Nymphomaniac Vol I si II, The Square, The Killing of a Sacred Deer, Wild Tales sau productii romanesti precum Caini, Despre oameni si melci,etc. Catalogul este bineinteles mult mai mic decat ce are de oferit Netflix, iar filme noi sunt adaugate din doua in doua saptamani. Cum fiecare padure are uscaturile ei, evident ca nu toate filmele de pe Unlimited TIFF vor fi pe gustul vostru chiar daca va plac filmele profunde. Din ce am urmarit eu pana acum, mi-au placut urmatoarele: Wild Tales, The Skin I live in, The Guilty, A Separation si A Highjacking.

TIFF Unlimited este disponibil doar in Romania (sau cu proxy de Romania), iar subscriptia lunara costa 5euro/luna +TVA. Filmele pot fi urmarite si pe telefoanele mobile, dar inca nu exista o aplicatie disponibila, asa ca va trebui sa va bazati pe browser-ul de Internet.

Mai multe informatii gasiti aici.

P.S. Inainte de a vedea comentarii rautacioase: acesta nu este un material sponsorizat, am vrut doar sa impartasesc o alternativa pentru cei la fel ca mine, care vor sa ia o pauza de la eroi care isi poarta chilotii peste pantaloni si cauta o experienta mai complexa cand urmaresc un film.