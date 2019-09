Google lanseaza Pixel 4 pe 15 octombrie

Nici nu au trecut doua zile de cand OnePlus anunta noua generatie T, pe care o va lansa in 26 septembrie, in New Dehli, si in 10 octombrie, in Londra, ca azi aflam despre Google, care are de gand sa lanseze cea de-a patra generatie de Pixel, pe 15 octombrie, in New York!

Am evitat sa scriem prea mult despre Pixel 4 si Pixel 4XL, desi printre noi suntem cel putin trei fani ai modelelor de la Google, in redactie. Asta pentru ca stirile despre cele doua terminala curgeau in mod continuu pe internet, prin intermediul diverselor scapari, mai mult sau mai putin controlate. Astfel, am dorit sa va prezentam o varianta cat mai completa, nu articole saptamanale cu diverse specificatii tehnice sau de design. Asa ca, iata ce stim deja despre aceasta lansare:

telefoanele vor avea integrate un chip sensibil la miscare, denumit Soli. Desi tehnologia nu este noua, fiind anuntata din 2015, pana acum nu am vazut prea multe despre ea. Acest sistem va permit controlul telefonului utilizand gesturi, fara a atinge display-ul. De asemenea, va fi folosit pentru a gestiona deblocarea faciala.

la fel ca si OnePlus 7 PRO, display-ul va fi unul cu un refresh-rate de 90 Hz, pentru a intari senzatia de fluiditate pe care, oricum, terminalele Pixel o au. In plus, ecranul va integra un senzor care va permite adaptarea luminozitatii si a culorilor, in functie de mediul ambiental. Si, cel mai important, nicunul dintre cele doua modele nu va avea punch-hole, notch sau breton. Spuneti-i cum doriti, dar bucurati-va de un ecran edge-to-edge superb!

dupa 3,5 generatii de Pixeli, la care a folosit o singura camera foto principala (cu rezultate exceptionale, insa), Big G va face pasul spre camerele duale. Astfel, una dintre ele va fi cu senzor tele-foto, pentru un zoom mai bun. Cu toate acestea, focusul principal va ramane partea de software. De aceea, se pare ca vom avea parte de alte doua moduri de fotografiere: astro-foto (ca doar nu o sa ramana doar Huawei cu celebrele poze ale lunii!) si unul care va permite fotografierea obiectelor sau a persoanelor aflate in miscare.

mai multi RAMi – sase in locul celor patru pe care ii are generatia actuala. Stiu ca au fost anumite plangeri pe piata despre aplicatii care se opresc fortat, dar cred ca Google face trecerea doar din motive de marketing, ca sa fie in pas cu moda.

va era dor de modelele cu alb si nergru – denumite Panda? Ei bine, de anul acesta revin pe piata. In plus, vom avea parte si de o noua nuanta de albastru – coral!

Din pacate, sau din fericire, mai sunt aspecte inca neclarificate, pastrate secrete pana la eveniment.:

nu stim inca daca telefoanele vor fi compatibile cu retelele 5G. Personal, cred ca ar fi un moft, insa SUA si Trump bat moneda pe cursa cu China din domeniu, deci nu m-ar mira sa avem parte de asa ceva.

nu cunoastem daca vor fi lansate si accesorii pentru telefon. Se discuta de mult timp despre un Pixel Pen sau despre un accesoriu de tip DSLR, pentru a captura fotografii chiar mai bune.

ramanem in domeniu si ne intrebam daca mult-asteptatul Pixel Watch, acel rival la iWatch care refuza sa apara, va fi prezentat ca si companion al smartphone-urilor de anul acesta. Eu zic ca sunt sanse mai mari sa il vedem pe Trump postand pe Twitter de pe un terminal Huawei, dar stiu unele persoane care inca mai spera!

Cum vi se par noile telefoane Pixel? Sunt ele destul de interesante pentru a-si face loc in cosul vostru de cumparaturi?

Toate articolele noastre depre Google Pixel 4 le gasiti aici.

Sursa: endgadget.com