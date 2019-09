Huawei Mate 30 Pro nu va fi disponibil in toata Europa

Maine este evenimentul cel mare si conform celor mai recente informatii ajunse in .com, noul telefon Huawei nu va fi disponibil in toate tarile din Europa. Acesta va fi disponibil in cantitati limitate. Telefonul va fi lansat in Germania si culmea, acesta ar putea sa nu fie disponibil acolo. Conform informatiilor de pana acum, Huawei Mate 30 Pro va fi disponibil in cantitati limitate doar in Europa Centrala. Si asta din cauza faptului ca telefonul nu vine cu aplicatiile Google si ar fi inutil de utilizat in cele mai importante tari din Europa.

Vom vedea exact maine cum sta treaba, insa fara serviciile Google nu stiu ce ai putea ca tu, un utilizator normal, cu un astfel de telefon. Poate „baietii destepti” se descurca cu el, fanii inraiti sau persoanele pricepute in domeniu.

Apropo, si versiunea Pro o sa aiba notch deoarece integreaza un sistem de recunoastere faciala foarte similar cu cel folosit de Apple.