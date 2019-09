Microsoft a brevetat o balama cu lichid pentru dispozitive pliabile

Microsoft a mai prezentat brevete ce au ca subiect ecranele pliabile sau dispozitivele pliabile. Insa cel mai recent si cel mai important este balamaua cu lichid ce ar putea preveni defectarea ecranelor OLED in momentul in care acestea sunt impaturite. Balamaua cu lichid dezvoltata de Microsoft este utila pentru orice dispozitiv pliabil, iar respectivul lichid are rolul de a implu golurile lasate in momentul plierii. Fiind un lichid si presiune este distribuita altfel. Balamaua este etansa, deci nu exista riscul sa intre mizerie si se strice ca in cazul lui Fold si cred ca si design-ul produsului ar arata altfel.

Brevetul Microsoft este interesant si este posibil sa il vedem in actiune pe un produs Surface deoarece Microsoft pare ca lucreaza la un produs pliabil. Stim asta de cativa ani.

Ce parere aveti? Este o idee buna?