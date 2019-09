Apel 112: statul ne arata cum poti rata o oportunitate

Acesta nu este un articol politic, ci doar o scurta analiza a unei situatii definitorii pentru noi, ca societate. Si, mai ales, este vorba de analiza impactului pe care mediatizarea o are pentru ca un utilizator sa isi instaleze o aplicatie pe telefonul mobil.

Au trecut aproape doua luni triste de la descoperirile macabre din Calafat. Triste pentru ca familiile nu au mai aflat nimic de la anchetatori, dar si pentru ca inca ne mai mor copiii fara ca autoritatile sa poata garanta o reactie rapida. Iar cand fac asta, nu pot garanta o reactie eficienta. Dar se felicita pentru reactivitate. 🙁

Dar sa revenim la ideea din spatele articolului: dupa tragedia cu Luiza, Alexandra si cine-stie-cate alte fete, secretarul de stat Raed Arafat a iesit public sa ne reaminteasca de aplicatia STS, lansata cam in surdina, numita Apel 112. Nu stiu cum v-ati simtit voi, dar eu ma uitam ca vitelul la poarta noua, afland abia atunci de o aplicatie care putea sa ma salveze, in caz de nevoie.

Emotia generata de eveminentele care inca erau actuale pe retina noastra, a facut ca aplicatia sa sara de 100.000 instalari, de la cateva mii, in numai cateva ore. Insa acel moment a ramas ne-exploatat de catre autoritati, pentru ca si azi, 23.09.2019, numarul de descarcari a ramas cam la acea valoare, pe Android, cel putin. De ce spun ca s-a ratat o ocazie? Pai, pentru ca statul roman (nu cel paralel) avea ocazia perfecta sa mediatizeze mai puternic necesitatea instalarii unei astfel de aplicatii. Toata lumea este sensibila cand vine vorba despre pierderile de vieti, deci o campanie de marketing corecta si imediata, ar fi facut ca numarul de instalari sa fie si mai mare. In plus, fiindca vorbim despre copii, ar fi fost indicat ca Politia si Pompierii sa viziteze scolile, sa le explice elevilor de ce este important ca aplicatia sa le fie instalata de parinti pe telefon, cum ii poate ajuta si cum se foloseste! Insa, in cel mai clasic stil romanesc, am preferat sa ne ascundem dupa perdea pentru a astepta o noua situatie in care sa putem da vina pe altii…

La final va adresez doua intrebari: