Sondaj: ce program de navigatie folositi?

Chiar saptamana trecuta aveam o mica „dezbatere” in redactie, despre ce sistem de navigatie folosim in mod curent. Asa ca, m-am gandit eu, am putea extinde discutia la nivel macro, sa vedem ce parere aveti si voi, cititorii nostri.

Am ales sa mentionam doar cele mai folosite sisteme de catre noi, urmand ca voi sa puteti mentiona si altele, daca este cazul, in rubrica de comentarii. Nu va vom influenta opiniile mentionand ce sisteme folosim noi dintre cele patru incluse in sondaj, insa suntem curiosi sa vedem daca avem aceleasi gusturi ca si voi! 😉