Beta-ul pentru Call of Duty Modern Warfare a fost un succes

Call of Duty este o serie care a ajuns la fel de cunoscuta la nivel international precum Need for Speed sau Fifa. Fiecare an adauga un nou titlu seriei. Problema cea mai mare a seriei a fost cand a atins un bottleneck….cu ceva ani in urma, iar recenziile si vanzarile au inceput sa arate problematic.

Probabil va aduceti aminte primul filmulet de prezentare pentru CoD Infinite Warfare lansat pe YouTube: e pe locul 6 in topul videoclipurilor cu cele mai multe dislike-uri. 3.83 milioane ca sa fim mai exacti. Chiar de anul trecut, Activi$ion si-a dat seama ca au nevoie de schimbari, asa ca au lansat Black Ops IIII fara campanie singleplayer (pe care as fi jucat-o probabil eu si inca vreo 10 nostalgici) dar cu battle-royale si exclusiv pe platforma Battle.net, renuntand astfel la Steam.

Beta-ul pentru multiplayer-ul celui mai nou joc din serie care urmeaza sa apara pe 25 octombrie si care este defapt un reboot al seriei s-a incheiat ieri. Acesta s-a incheiat cu un feedback extrem de bun pentru Activision: cele mai multe ore jucate, cel mai mare numar de jucatori si cel mai mare numar de jucatori simultan pe servere inregistrat de un joc Call of Duty pana acum. Se poate ca seria sa isi fi regasit drumul, odata cu noul engine grafic care suporta Ray-Tracing, iar modul single-player nu va lipsi si va avea o tenta mai intunecata si brutala.

Va fi disponibil incepand cu 25 octombrie pe PC, Xbox One si PS4 cu posibilitate cross-play intre cele 3 variante. Voi l-ati incercat?

Pana una alta, va las un trailer pentru campanie si unul de gameplay din Beta.