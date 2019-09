Review Sony Xperia L3 – un low cost bun

Desi Sony nu mai reprezinta un nume atat de mare intr-o piata aglomerata de telefoane chinezesti, acestia inca au cateva produse bune, unele dintre ele ieftine, care pot concura destul de bine cu valul imens de telefoane aparute peste noapte. Am testat Xperia L3, un telefon de buget care per total este o alegere buna. Xperia L3 este un telefon lansat anul acesta in februarie si daca il analizam doar pe hartie pare un telefon bun. Insa practica este mai importanta si aici o sa va descriu experienta mea cu acest telefon.

Acesta se adreseaza persoanelor care nu vor sa investeasca mult intr-un telefon, sa functioneze bine si sa aiba toate functiile moderne. Astfel, Xperia L3 vine cu un ecran de 5.7 inch cu rezolutie HD 720 x 1440 pixeli, baterie cu incarcare rapida cu capacitate de 3300mAh, camera duala de 13MP si 2MP si o platforma MediaTek MT6762.

Suporta un card de memorie, are carcasa din plastic, Radio, USB Type C, Bluetooth 5.0, NFC, jack pentru casti si 32GB de stocare cu 3GB de RAM. Deci nu arata deloc rau pe hartie.

Design

Xperia L3 are o constructie relativ ieftina, dar se simte placut in mana. Pe spate este un plastic atat de bun incat pe multi i-ar putea pacali. Este foarte bine finisat si lasa impresia ca este sticla. Jack-ul este pozitionat sus, langa portul USB Type C este un difuzor, iar butoanele sunt toate pe dreapta.

Aici este o mica problema. Pe partea dreapta are butoanele de volum, butonul de power si senzorul de amprenta. Poate nu va dati seama, dar in utilizare este o mare problema. Pentru ca nu il poti pune pe nici un suport de masina.

Asta am realizat in prima zi cand am vrut sa il pun pe suport si mi-am dat seama ca nu se poate. Deoarece bratul de la suportul auto, indiferent de model, va apasa fix pe butonul de power. Daca il asezi mai jos apasa pe butoanele de volum. Deci ori ai un suport magnetic, ori nu il poti pune.

Design-ul nu pare sa fie unul modern, in sensul ca nu vine cu notch, are o barbie normala, ecranul nu este dus in extremitati, deci la prima vedere pare un telefon de acum 3 ani. Pe mine nu ma deranjeaza, arata clasic, are proportii bune si sta bine in mana. Desi are o diagonala mare nu mi se pare atat de incomod.

Ecran

Este un IPS cu rezolutie HD, nu Full HD, dar se vede bine. Este destul de luminos incat sa poata fi utilizat in bataia soarelui, este in format 18:9 si raspunde bine. Este un display modest, dar se vede bine. Nu am ce sa ii reprosez tinand cont de pretul telefonului.

Difuzor

Nu este stereo, se aude doar in partea de jos. Nu are un volum foarte ridicat, dar se aude clar. Sony a avut difuzoare foarte bune pe telefoanele lor, nu neaparat zgomotoase pe cat clare.

Autonomie

Bateria de 3300mAh pe un telefon ca acesta este o mina de aur. Autonomia este foarte buna deoarece nu are consumatori foarte mari. Te tine fara probleme de dimineata pana seara, cu Bluetooth activat in masina, Waze, jocuri, camera foto si retele sociale. Mi-a placut foarte mult acest aspect. Si avand si incarcare rapida, dar nu neaparat cea mai puternica, se incarca relativ repede.

Camera

Are doua camere de 13MP cu f/2.2, 26mm si senzor de 1/3 inch si 2MP pentru profunzime. Practic este doar o singura camera care fotografiaza.

Nu pot spune ca sunt dat pe spate de calitatea fotografiilor. Le consider decente, iar camera nu are functii precum Night Mode. Este o camera modesta cu HDR, functie portret si cam atat. Filmarile sunt la maxim Full HD cu 30FPS, dezamagitor pentru anul 2019. Va las o galerie mai jos si trageti voi concluziile.

Software

Aici sa spunem ca sunt cateva minusuri. Telefonul vine cu Android 8.1.0. Probabil o sa primeasca o versiune mai noua. Deranjant este faptul ca telefonul se misca uneori greu. Are delay cand declansezi camera foto, uneori mai agata in meniu si aplicatiile se incarca greut. Este normal pentru un telefon de 750 lei.

In AnTuTu a scos un rezulat mic, vezi mai jos. Daca poti trece peste faptul ca telefonul uneori se misca mai greu cu toate ca are 3GB de RAM, atunci poti spune ca ai ales un telefon foarte bun.

Concluzie si pret

Sony Xperia L3 este un telefon de buget fara pretentii care vine ca un raspuns de la Sony pentru valul masiv de telefoane chinezesti. Daca reuseste sa tina pasul cu ele este greu de spus. Insa cine este fan Sony sigur va cumpara acest telefon.

Pretul lui este de 749 lei, iar daca ma intrebati pe mine prefer oricand sa cumpar un telefon de la un brand cunoscut cum este Sony decat sa dau aceeasi bani pe un brand chinezesc, chiar daca TEORETIC este mai slab.