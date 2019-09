Vodafone lanseaza VoLTE si VoWIFI

Prin 2014 renuntam la toate abonamentele de telefonie mobila pe care le aveam la Vodafone. Imi aduc aminte bine cum doamna de la retentie, care ma sunase abia cand la ei a ajuns cererea de portare in Digi.Mobil, imi spunea ca nu ar trebui sa plec si ca ei implementeaza tot felul de chestii revolutionare, printre care si VoLTE.

Fast-forward in 2019 si operatorul rosu anunta, intr-un final, cu mare tam-tam, implementarea VOLTE si VoWIFI. In cazul in care nu sunteti familiari cu cei doi termeni, aflati ca inseamna Voice over LTE (unde LTE vine de la Long-Term Evolution), alta denumire pentru 4G) si Voice over WiFi. Ambele servicii ofera o claritate mai mare a apleurilor efectuate fie in 4G, fie printr-o retea WiFi. Primul permite mentinerea apelului pe 4G, fara a mai fi nevoie de un downgrade in 3G, iar a doua permite efectuarea apelurilor de pe numarul de telefon, insa folosind o conexiune WiFi, chiar daca semnalul GSM este slab sau deloc prezent.

Astfel, Vodafone devine al treilea operator de la noi care implementeaza aceste tehnologii, dupa Orange – in 2015 – si Digi.Mobil – in 2017. Singurii care nu au ajuns inca acolo sunt cei dela Telekom, dar ei par mai preocupati cu un exit din Romania. Insa, la felul cum se comporta cu clientii si la cat dureaza de cand au anuntat pana vor face pasul, pare ca tot Alexander Boris de Pfeffel Johnson se ocupa si la ei de treaba. 🙂

Beneficiaza de acest serviciu in mod gratuit toti clientii companiei, care au unul dintre cele patru terminale compatibile: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S9 si Samsung Galaxy S9+. Vorba colegului Razvan, pacat ca niciunul dintre operatori nu s-a gandit sa mearga mai departe, si sa ofere acces oricarui tip de terminal, nu doar celor cateva cate au fiecare in portofoliu si pe care doresc sa le promoveze.

