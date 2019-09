OnePlus 7T a fost lansat

OnePlus a lansat ieri modelul 7T, un telefon foarte aratos cu specificatii foarte bune, nu la fel de futurit precum versiunea Pro. Este mai cuminte, la fel de puternic si mai prietenos cu oamenii care au maini mici. OnePlus 7T are notch, unul mic de tot, un ecran de 6.55 inch, deci mai mic decat la versiunea 7 Pro, Snapdragon 855 Plus, 8GB de RAM si baterie de 3800mAh. De asta am spus ca este mai cuminte.

Nu lipsesc camerele duale de 48, 12 si 16MP amplasate intr-un cerc care imi aduce aminte de vechiile modele Nokia Lumia. Ce telefoane bune erau…

Vine in capacitati de 128 sau 256GB de stocare, ecran AMOLED de 90Hz denumit Fluid AMOLED, HDR10+, DCI-P3 100% spectru de culoare, USB Type C, incarcare rapida, senzor de amprenta in display si toate celelalte specificatii deja cunoscute.

Pret? 600 de dolari pentru versiunea de 128GB.