Review Tenda MW5s – 3 cuburi wireless pentru o casa mare

Sistemele de tip Mesh au inceput sa isi faca aparitia si la noi in tara in urma cu 2 ani. De atunci companiile au incercat sa le imbunatateasca si astfel am ajuns sa avem sisteme foarte bune, accesibile si usor de configurat. V-am prezentat in trecut MW5, iar acum MW5s, un mic upgrade care aduce cateva modificari importante.

Citi review-ul lui MW5 AICI, iar dupa puteti reveni la acesta pentru a vedea diferentele.

MW5s este un kit nou de la Tenda ce vine ca un upgrade pentru modelul anterior fara S la final. Schimbarile aduse de acesta sunt mici dar foarte importante.

De exemplu avem 3 cuburi identice, insa doar unul dintre ele este baza principala si este marcat corespunzator in cutie. O sa vedeti imediat care este acesta.

In pachet o sa mai gasiti cabluri de internet si 3 alimentatoare, dar atentie ca sunt diferite. Cel pentru baza este de 12V in timp ce pentru celelalte 2 cuburi sunt de 9V.

Fiecare cub dispune de 2 porturi conexiuni prin cablu LAN si respectiv LAN/WAN. Cuburile sunt albe si au un mic indicator LED deloc deranjant. Se pot pune oriunde in casa.

La fel ca la MW5, setup-ul este foarte usor si tot ce aveti nevoie este aplicatia Tenda Wi-Fi pe care o gasiti atat pe magazinul AppStore cat si pe Play Store. Este gratuita si foarte intuitivita. Puteti vedea procesul de setup si pozele din aplicatie daca citit review-ul lui MW5.

Montarea cuburilor in casa trebuie facuta dupa un anumit criteriu, iar acestea va vor avertiza daca nu faceti acest lucru corect. De exemplu, intr-o casa fara etaj Tenda sugereaza o amplasare triunghiulara. Cam pe acelasi principiu functioneaza si reteaua mobila.

Distanta dintre cuburi nu trebuie sa fie foarte mare si nici sa nu aiba 2-3 pereti despartitori intre. Altfel cuburile o sa va avertizeze prin semnale LED de culoare galbena sau rosie care inseamna fie un semnal slab fie unul intrerupt sau inexistent.

Dupa configurare si montare nu mai aveti decat sa utilizati reteaua Wi-Fi dupa bunul plac. Vitezele sunt foarte bune. Eu am o conexiune Gigabit de la RDS, iar vitezele obtinute au fost foarte bune. Am atasat 3 teste realizate in cea mai indepartata zona din casa, langa un cub si intr-o zona de mijloc.

Cu astfel de viteze poti foarte lejer sa urmesti filme 4K de pe Netflix, sa te joci, sa faci streaming video, orice. Sunt viteze foarte bune intalnite si pe routere Gigabit, insa avantajul unui sistem mesh este un avantaj.

Tenda MW5s este o solutie foarte buna si eficienta, stabila si practica, pentru cine are nevoie de o retea Wi-Fi in toata casa indiferent ca discutam despre un apartament, o garsoniera sau o vila cu etaj.

Pretul unui kit asemanator dar cu 2 cuburi in loc de 3 este de 619 lei la MediaGalaxy. Revin cu pretul pentru cel cu 3 cuburi.