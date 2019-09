Acum poti aplica online pentru extrasul de carte funciara

Se intampla uneori sa am nevoie de un extras de carte funciara, fie pentru banca, fie pentru vreo autoritate a statului roman. Ultimul astfe de caz a fost pentru programul CASA VERDE 2019, despre care Darius v-a povestiti aici.

Ei bine, cum programul guvernamental este suspendat sine die, iar actele mele nu au fost inca trimise catre Administratia Fondului de Mediu, sunt nevoit sa fac alte drumuri pe la insitutii, pentru actele care expira: extrasul de CF si certificatul de atestare fiscala la bugetul local (termenul lor de valabilitate este de 30 de zile). Daca la primaria locala am rezolvat relativ simplu, la Oficiul de Cadastru imi era mai greu sa ajung. Asta pentru ca, in Timisoara, birourile lor se afla taman in coltul opus de locul de munca. Si, daca nu stiti asta, permiteti-mi sa va spun ca traficul din oras este …. cam lent, sa zic asa.

Ei bine, multumita unui prieten, am aflat ca pot cere acest document online, fara a mai fi nevoie sa mai bat drumul pana acolo de doua ori (la depunere si la ridicare). Din cate am inteles, procedura nu este noua, insa eu abia acum am descoperit-o. Mai jos aveti pasii de urmat:

intrati pe link-ul https://epay.ancpi.ro/epay/SelectCat.action?catId=1

alegeti optiunea de cont nou , daca nu aveti inca deschis unul

, daca nu aveti inca deschis unul urmati pasii din procedura (alegeti un nume de utilizator – adresa de e-mail – si o parola, introduceti numele si prenumele

validati contul prin link-ul primit pe adresa de e-mail oferita

alegeti apoi servicii online

adaugati in cos serviciul dorit – in cazul meu fiind vorba de Extrasul de carte funciara pentru informare online

confirmati actiunea

introduceti datele de plata (de pe cardul pe care doriti sa il folositi)

efectuati plata celor 20 de RON online prin Netopia

primiti un e-mail de confirmare, in care sunteti informat ca veti primi extrasul CF in doua zile lucratoare

Et voila! Este extrem de simplu! Insa, trebuie sa tineti cont ca veti primi exemplarul solicitat in format electronic. De aceea este bine sa verificati mai intai daca puteti prezenta acest tip de CF, sau e nevoie de el in format hard copy, cel clasic. In cazul meu a fost ok asa, drept urmare m-am bucurat ca am salvat niste timp, bani si nervi din trafic si de pe la ghisee. Sper sa va fie si voua de folos informatia.