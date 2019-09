Fifa 20 a fost lansat + giveaway

Daca esti fan al seriei Fifa, probabil aceasta stire este prea veche si fara interes pentru tine si sti deja ca lansarea a avut loc vineri, pe 27 septembrie. Totusi, daca nu ai pus inca mana pe joc si detii un Playstation 4, avem o copie de Fifa 20 Ultimate Edition pregatita pentru tine.

Primul joc Fifa a fost lansat in 1993 si de atunci pana in prezent, seria s-a bucurat de un succes enorm astfel incat un nou titlu este lansat anual. FIFA 20 va include toate cele 14 cluburi de fotbal romanesti care joaca in Liga I in sezonul 2019-2020, impreuna cu 3 noi fotbalisti romani recreati autentic in joc – George Tucudean, George Puscas si Alexandru Mitrita.

Includerea Ligii I in FIFA a fost una dintre cele mai importante solicitari pe care le-am primit din partea comunitatii FIFA din Romania si este o realizare de care intreaga echipa EA Romania este foarte mandra. Suntem incantati ca Liga I va fi «in the game»! Cu ajutorul Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania am reusit sa includem anul acesta toate echipamentele de joc, blazoanele, mingile de meci si jucatorii din Liga I din Romania

Andrei Lazarescu, EA SPORTS FIFA 20 Senior Producer, EA Romania

FIFA 20 readuce fotbalul inapoi în strada intr-un mod autentic si creativ cu VOLTA FOOTBALL. Jucatorii au posibilitatea sa-si exprime stilul personal cu ajutorul sistemului de joc complet nou, inspirat de realitatea si autenticitateameciurilor de fotbal in format restrans, jucate pe strazi, in sali de sport si pe terenuri de futsal din intreaga lume.

O noua experienta narativa poate fi incercata in VOLTA STORY si o noua experienta individuala conectata în VOLTA WORLD, prin meciurile Single Player împotriva echipelor generate de comunitate într-o varietate de formate și locatii. Mai mult, jucătorii vor putea promova sau retrograda în modul de joc VOLTA LEAGUE online, noul format „jucator versus jucator” permitandu-le sa înfrunte echipele controlate de alti jucatori online.

La nivel de gameplay aduce un nou nivel de autenticitate pe terenul virtual printr-o abordare numita Football Intelligence, ce se bazeaza pe trei noi funcționalitati: Authentic Game Flow, Decisive Moments și Ball Physics.

Viitorul clubului lor poate fi modelat prin noile inovatii din cel mai autentic mod de cariera de pana acum. FIFA 20 oferăa posibilitatea de a personaliza managerul mai mult ca niciodata. Jucatorii vor avea astfel impact direct asupra moralului si performantei echipei lor prin conferinte de presa interactive, schimbari ale echipei de start, discutii unu la unu cu jucatorii din club si multe altele.

Modul Ultimate Team a primit funcționalitati noi, inclusiv noi experiente sociale, cum ar fi un sistem de obiective redefinite, care ofera jucatorilor noi provocari, împreuna cu noi modalitati de a progresa și a personaliza echipa pe masura ce avanseaza in joc. Pe langa readucerea lui Gheorghe Hagi, in modul Ultimate Team au fost adaugate 15 noi legende, printre care Didier Drogba, Zinedine Zidane si Andrea Pirlo.

Atat despre joc, iar acum partea care va intereseaza cu adevarat: impreuna cu Golin Harris, dorim sa oferim cadou Fifa 20 Utimate Edition pentru Playtation 4 unuia dintre cititorii nostri. Nu vom face o extractie la intamplare, ci vom selecta comentariul care ni se pare cel mai interesant , iar autorul acestuia sa nu fie un vanator de concursuri – adica sa mai fi avut activitate la noi pe site in trecut. Astfel, intrebarea la care asteptam cu nerabdare sa raspundeti este:

Care este primul Fifa pe care l-ati jucat si pe ce configuratie – daca l-ati jucat pe PC sau pe ce consola? Bring back the memories! Daca aveti ceva amuzant, cu atat mai bine :).

Castigatorul va fi contactat pe mail si il vom anunta pe 10 octombrie.