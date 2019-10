GoPro Hero 8 Black a fost lansat

Fara prea multa galagie, GoPro a lansat cea de-a opta generatie de camere video pentru pasionatii sporturilor extreme.

Spre deosebire de generatiile anterioare, acum avem o singura camera in generatia a opta, modelul de top, care a purtat mereu prefixul Black.

Ce imbunatatiri aduce noul model comparativ cu generatia anterioara? Pai in primul rand suporta niste accesorii noi: se pot adauga surse noi de lumina precum si adauga microfoane extra pentru a crea efecte audio si video variate.

Pe langa asta, avem Digital Lenses, Hero 8 are in total 4 lentine: Narrow (27mm), distortion-free Linear (19-39mm), Wide (16-34mm) si SuperView (16mm).

Stabilizarea a fost la randul ei imbunatatita si avem Hypersmooth 2.0 care asigura filmulete extrem de clare si in conditii foarte dificile.

Pentru fanii time-lapse exista modul time-wrap, care te lasa sa setezi pentru portiuni ale video-ului ce viteza doresti. Tot aici merita mentionat si night-lapse video, pana la o rezolutie de 4k.

Modul SuperPhoto promite ca elimita efectul de blur din poze si adauga un contrast placut, astfel incat rezultatul final sa fie detaliat si impresionant.

Cu fiecare generatie noua, GoPro a imbunatatit camerele Hero, dar a intampinat rezistenta tot mai acerba din partea chinezilor, care ofera camere in aceiasi gama la o patrime din pretul unui GoPro. Bineinteles calitatea si functiile pe care le ofera GoPro sunt net superioare, dar pentru un utilizator care are nevoie de un asemenea dispozitiv de doua ori pe an, varianta chinezeasca suna mult mai bine. Ce nemultumire la Hero 8 dupa citirea specificatiilor este legata de capacitatea bateriei: 1220mAh.

Mai multe detalii despre camera gasiti aici, iar pretul acesteia la pre-comanda este de 430 euro.

Detin un Hero 4 Silver, dar fiind destul de complicat de folosit lipsindu-i multe din feature-urile generatiilor mai noi, am abandonat-o. Vara asta cel putin am simtit lipsa unei camere de genul in cateva situatii, dar pretul este destul de piperat din punctul meu de vedere, iar 4-ule ma obosea la utilizare.