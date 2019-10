NIU U1 Pro review: un scuter electric util

Dupa cum probabil bine stiti, in urma cu cateva weekend-uri am testat un nou scuter electric de la NIU, adica U1 Pro. Acum e momentul sa va spun parerea mea despre acesta intr-un review detaliat.

NIU U1 Pro nu este primul scuter electric testat, am mai scris un review pentru Askoll ES2 – inchiriat in Roma si un NIU M1 Pro, primit in teste tot de la cei de la e-scutere.ro. Recent am fost in Barcelona unde am testat toate cele patru servicii de inchiriere scutere electrice, o idee grozava pentru mobilitate, daca ma intrebati pe mine despre care poate voi vorbi intr-un articol viitor.

Showroom E-Scutere Timisoara Showroom E-Scutere Timisoara

Specificatii scuter electric NIU U1 Pro

NIU U1 Pro este cel mai accesibil scuter electric al companiei chineze. Despre compania NIU, in cazul in care n-ati auzit de ea, va recomand sa cititi in celalalt review despre care va spuneam.

Teoretic, NIU trebuia sa mai lanseze niste variante chiar si mai slabe si mai ieftine pentru U1 (Lite, Civic, Sport) dar au renuntat, cel putin deocamdata la idee. Asa ca s-a lansat doar U1 Pro care vine cu o baterie de 21 Ah la 48V care cantareste 5.1 Kg si se incarca in 3.5 ore. Motorul are 800 W si poate asigura o viteza maxima de 45 Km/h.

Autonomia estimata de producator este intre 30 si 40 Km.

Chiar daca este cel mai accesibil model din gama, acesta are parte de exact aceleasi functionalitati ca si restul modelelor: alarma cu telecomanda, aplicatie mobila, tracking prin GPS cu SIM inclus.

Cum merge scuterul electric NIU U1 Pro si ce autonomie are

Am condus scuterul timp de un weekend: sambata si duminica. In prima zi l-am luat cu bateria 100% si am parcurs 37 km pana la 4%. Fiind o baterie noua aceasta nu a fost calibrata cum trebuie si dupa 30 Km parcursi mai aveam 20%, dupa care procentele au scazut dramatic cu fiecare kilometru parcurs asa ca am mai facut doar 6-7 Km pana la 4%.

La fel ca si M1 Pro si U1 Pro are doua moduri de condus: Eco si Normal. Eu am mers doar pe Normal, Eco fiind limitat la 25 Km/h. Probabil pe modul Eco poti face lejer peste 40-45 Km, insa e foarte plictisitor.

Mi-a placut suspensia lui foarte mult, care e foarte confortabila, si modul foarte usor de a se conduce, dat mai ales de faptul ca este un scuter usor.

Aplicatia de mobil este aceeasi ca la toate scuterele NIU si iti permite sa vezi locatia scuterului, starea bateriei, iti trimite notificari daca cineva activeaza alarma (misca scuterul), vezi toate cursele facute cu el si e conectata la internet gratuit timp de 3 ani.

Aplicatie si autonomie NIU U1 Pro Aplicatie si autonomie NIU U1 Pro Baterie NIU U1 Pro

Cat costa scuterul electric NIU U1 PRO

NIU U1 Pro poate fi cumparat de la e-scutere.ro la pretul promotional de 1800 Euro. Acestia accepta plata prin transfer bancar, cu cardul sau prin rate prin TBI Credit.

Eu il consider un scuter util care poate fi folosit atat pentru naveta la locul de munca (in oras) cat si pentru servicii de livrari, mai ales ca se poate accesoriza cu fel si fel de cosuri si suporturi. In acest din urma scenariu bateria detasabila reprezinta un mare avantaj, pentru ca practic poti avea tot timpul niste baterii incarcate la sediu iar scuterele pot functiona non-stop.